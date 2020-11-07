أماني السويسي تصور كليب أحدث أغنياتها "فوبيا" في دبي

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تعيش النجمة التونسية أماني السويسي حالة من النشاط الفني، حيث تستعد حاليا لتصوير كليب أحدث أغنياتها بعنوان " فوبيا" مع المخرج عادل سرحان، في دبي، تمهيدا لطرحه خلال الفترة المقبلة.



" فوبيا" من كلمات الشاعر الغنائي رمضان محمد، وألحان شريف بدر و توزيع موسيقي تميم وإنتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز.



كما تعاقدت أماني مؤخرا مع شركة الباتروس للإنتاج الفني لتقديم عرض مسرحي غنائي خلال الفترة المقبلة.



وخضعت أماني لجلسة تصوير جديدة ظهرت خلالها بفستان باللون الأخضر بتوقيع مصور المشاهير مصطفى سعد.