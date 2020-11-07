البنك الأهلي يفوز على مصر للتأمين ويواجه اتحاد الشرطة وديا

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فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي بقيادة محمد يوسف، على حساب نظيره مصر للتأمين، بثلاث أهداف مقابل هدف، اليوم على ملعب الشرطة ،في خامس تجاربه الودية،وذلك ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.





أحرز أهداف المباراة كلاً من، حمادة جلال، لاعب البنك ومحمد ذكي، لاعب مصر للتأمين، في الشوط الأول



وفي الشوط الثاني احرز هدفي البنك، اسلام صلاح سولاري، وعلي صابر، لينتهي اللقاء بنتيجة3/1 لصالح البنك الأهلي.





ويستعد البنك الأهلي، لمواجهة إتحاد الشرطة ، الثلاثاء المقبل، في سادس تجاربه الودية استعدادا للموسم الجديد على ملعب الشرطة.