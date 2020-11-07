محمد صلاح يعلق على مواجهة السيتي ووصوله للهدف رقم 100 مع ليفربول

السبت 07/نوفمبر/2020 - 05:13 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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علق محمد صلاح نجم ليفربول، على وصوله لهدفه رقم 100 في مسيرته مع الريدز.

 

ووصل صلاح لهدفه رقم 100 مع ليفربول خلال مواجهة إيفرتون بديربي «الميرسيسايد»، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

وقال صلاح في تصريحات للموقع الرسمي لليفربول "كنت أتمنى أن أكون الأسرع، لكن ثالث أسرع لاعب ليس سيئًا"

 

وتابع: "من الرائع دائمًا تسجيل الأهداف، 100 هدف مع ليفربول هو شيء مميز حقًا، أنا أبحث دائمًا عن مساعدة الفريق حقًا في الفوز بالمباريات، وهذا هو الشيء الأكثر أهمية، أنا فخور جدا بشيء من هذا القبيل ".

 

وعن مواجهة مانشستر سيتي اليوم السبت بالدوري الإنجليزي الممتاز تابع صلاح: "لقد كانوا في مستوى عال لسنوات عديدة، فازوا بلقبين في الدوري الإنجليزي، قبل أن نفوز به الموسم الماضي، لقد كانوا مذهلين في دوري أبطال أوروبا والدوري".

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