أحمد فتحي يكشف تفاصيل عرض بيراميدز للأهلي لضمه

السبت 07/نوفمبر/2020 - 05:03 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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فجر أحمد فتحي، لاعب الأهلي السابق وبيراميدز الحالي، مفاجأة جديدة بعما كشف عن وصول عرض من بيراميدز للقلعة الحمراء للحصول على خدماته قبل انطلاق الموسم الماضي مقابل 25 مليون جنيه.

 

وقال فتحي في تصريحات لقناة إم بي سي مصر :"جاء لي عرضا من بيراميدز في وقت سابق قبل لقاء السوبر الذي فزنا فيه على الزمالك 3-2 في بداية الموسم مقابل 25 مليون جنيه".

 

وتابع:"جلس معي سيد عبد الحفيظ وسألني هل سترحل؟ قلت له سأصلي استخارة أولا، عدت له وقلت لن أرحل وأمامنا لقاء كأس السوبر الهام ضد الزمالك وقررت الاستمرار، ووعدني عبد الحفيظ بالاجتماع في يناير لتجديد العقد".

 

وأكمل:"لم يفاوضني أي شخص من النادي في شهر يناير كما كان الوعد، ولكننا تحدثنا في شهر مارس ووعدني عبد الحفيظ بالاجتماع بعد مواجهتي صنداونز واجتمعنا في شهر أبريل".

 

وواصل :"وفي المفاوضات لم نتوصل لاتفاق وقررت الرحيل بعد دراسة كل العروض المقدمة لي، ولو كان قُدر لي البقاء كنت سأبقى ولكن قُدر لي الرحيل".

 

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