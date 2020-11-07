الاتحاد السكندري يتعاقد مع نجم الزمالك على سبيل الإعارة





نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى فى إنهاء الاتفاق مع المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك على أستمرار تواجد اللاعب الإيفوارى رزاق سيسيه ضمن صفوف نادى الاتحاد السكندرى الموسم القادم للموسم الرابع على التوالي على سبيل الإعارة.





وقدم سيسيه أداء أكثر من رائع منذ قدومه لزعيم الثغر و أصبح أحد العناصر الأساسية والمؤثرة بصفوف الفريق الأول لكرة القدم وكان محل أعجاب جميع المدربين الذين تولوا القيادة الفنية لفريق الكرة كما أشاد الكابتن حسام حسن المدير الفني والكابتن إبراهيم حسن مدير الكرة بالإمكانات الفنية و البدنية للاعب.





ومن خلال العلاقات الطيبة التى تربط الأستاذ محمد مصيلحى والمستشار مرتضى منصور والأستاذ أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادى الزمالك تم الاتفاق على استمرار سيسيه بين صفوف زعيم الثغر على الرغم من تلقى اللاعب للعديد من العروض الداخلية والخارجية ولكن قوة العلاقات بين الناديين هى من حسمت وجهة اللاعب المميز ليستمر أتحاداوى، وقد أتم الإجراءات الكابتن إيهاب جابر مدير شئون اللاعبين.



