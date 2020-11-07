احتياطات النقد الأجنبية لدي الصين تصل إلى 3.1 تريليون دولار بنهاية أكتوبر

أظهرت بيانات البنك المركزي الصيني اليوم السبت أن احتياطيات النقد الأجنبي في الصين تقلصت إلى 3.1280 تريليون دولار أمريكي في نهاية أكتوبر من 3.1426 تريليون دولار أمريكي في نهاية سبتمبر





وكان قد ذكرت صحيفة بريطانية أن النمو المستمر في صادرات الصين يلقي الضوء على "الدور المتزايد" للصين في التجارة العالمية وسط تفشي مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).