اقبال كثيف للمواطنين على اللجان الانتخابية بالمرج.. ورئيس اللجنة: لا توجد أي عوائق

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شهدت منطقة مجمع المدارس بالمرج، توافد كبير من جانب المواطنين، للإدلاء باصواتهم داخل صناديق الاقتراع لاختيار من يمثلهم بمجلس النواب 2020.



وقال المستشار عبدالباسط الشاذلى رئيس اللجنة العامة لدائرة المرج الانتخابية، إن غرفة العمليات الخاصة بالدائرة لم تسجل أي عوائق أو ملاحظات او خروقات للعملية الانتخابية، مؤكدًا أن عملية التصويت تسير بسهولة ويسر.



واضاف أن جميع اللجان الفرعية بالدائرة وعددها 75 لجنة فرعية مقسمة علي 27 مقر انتخابي بمناطق المرج وكفرالشرفا وكفر ابوصير وبركة الحاج ومؤسسة الزكاة والعصارة، فتحت ابوابها امام الجمهور منذ التاسعة صباحا وعملية التصويت تسير بصورة طبيعية.



وفتحت اللجان الفرعية البالغ عددها 9468 لجنة، أبوابها، لاستقبال الناخبين الذي يتجاوز عددهم الـ31 مليون ناخب، في المرحلة الثانية من الانتخابات.



وتُجرى انتخابات المرحلة الثانية فى 13 محافظة، وهي: "القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء".



ويتنافس بالنظام الفردى في المرحلة الثانية 2083 مرشحًا في 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة في المرحلة الثانية 284 مرشحًا أساسيًا، وبالنسبة لنظام القوائم فهناك القائمة الوطنية من أجل مصر تنافس قائمة تحالف المستقلين، بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد، أما في دائرة قطاع شرق الدلتا، فيأتي التصويت بين القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعدًا.



