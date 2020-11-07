اقبال كثيف للمواطنين على اللجان الانتخابية بالمرج.. ورئيس اللجنة: لا توجد أي عوائق

السبت 07/نوفمبر/2020 - 05:09 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي تصوير: بلال أحمد ومصطفى الديب
Advertisements


شهدت منطقة مجمع المدارس بالمرج، توافد كبير من جانب المواطنين، للإدلاء باصواتهم داخل صناديق الاقتراع لاختيار من يمثلهم بمجلس النواب 2020.

وقال المستشار عبدالباسط الشاذلى رئيس اللجنة العامة لدائرة المرج الانتخابية، إن غرفة العمليات الخاصة بالدائرة لم تسجل أي عوائق أو ملاحظات او خروقات للعملية الانتخابية، مؤكدًا أن عملية التصويت تسير بسهولة ويسر.

واضاف أن جميع اللجان الفرعية بالدائرة وعددها 75 لجنة فرعية مقسمة علي 27 مقر انتخابي بمناطق المرج وكفرالشرفا وكفر ابوصير وبركة الحاج ومؤسسة الزكاة والعصارة، فتحت ابوابها امام الجمهور منذ التاسعة صباحا وعملية التصويت تسير بصورة طبيعية.

وفتحت اللجان الفرعية البالغ عددها 9468 لجنة، أبوابها، لاستقبال الناخبين الذي يتجاوز عددهم الـ31 مليون ناخب، في المرحلة الثانية من الانتخابات.

وتُجرى انتخابات المرحلة الثانية فى 13 محافظة، وهي: "القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء".

ويتنافس بالنظام الفردى في المرحلة الثانية 2083 مرشحًا في 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة في المرحلة الثانية 284 مرشحًا أساسيًا، وبالنسبة لنظام القوائم فهناك القائمة الوطنية من أجل مصر تنافس قائمة تحالف المستقلين، بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد، أما في دائرة قطاع شرق الدلتا، فيأتي التصويت بين القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعدًا.

اقبال كثيف للمواطنين على اللجان الانتخابية بالمرج.. ورئيس اللجنة: لا توجد أي عوائق
اقبال كثيف للمواطنين على اللجان الانتخابية بالمرج.. ورئيس اللجنة: لا توجد أي عوائق
اقبال كثيف للمواطنين على اللجان الانتخابية بالمرج.. ورئيس اللجنة: لا توجد أي عوائق
اقبال كثيف للمواطنين على اللجان الانتخابية بالمرج.. ورئيس اللجنة: لا توجد أي عوائق
اقبال كثيف للمواطنين على اللجان الانتخابية بالمرج.. ورئيس اللجنة: لا توجد أي عوائق
اقبال كثيف للمواطنين على اللجان الانتخابية بالمرج.. ورئيس اللجنة: لا توجد أي عوائق
اقبال كثيف للمواطنين على اللجان الانتخابية بالمرج.. ورئيس اللجنة: لا توجد أي عوائق
اقبال كثيف للمواطنين على اللجان الانتخابية بالمرج.. ورئيس اللجنة: لا توجد أي عوائق
اقبال كثيف للمواطنين على اللجان الانتخابية بالمرج.. ورئيس اللجنة: لا توجد أي عوائق
اقبال كثيف للمواطنين على اللجان الانتخابية بالمرج.. ورئيس اللجنة: لا توجد أي عوائق
اقبال كثيف للمواطنين على اللجان الانتخابية بالمرج.. ورئيس اللجنة: لا توجد أي عوائق
اقبال كثيف للمواطنين على اللجان الانتخابية بالمرج.. ورئيس اللجنة: لا توجد أي عوائق
اقبال كثيف للمواطنين على اللجان الانتخابية بالمرج.. ورئيس اللجنة: لا توجد أي عوائق
اقبال كثيف للمواطنين على اللجان الانتخابية بالمرج.. ورئيس اللجنة: لا توجد أي عوائق

أخبار تهمك

عاجل| المنطقة الشمالية تتدخل لتصريف المياه من كورنيش الإسكندرية (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

بعد إصابتها بكورونا.. نشوى مصطفى توجه رسالة لمصر

منذ يوم

الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 224 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 14 حالة وفاة

منذ حوالي 17 ساعة

الفيديو الرابع لطفل المرور يثير الجدل داخل محطة الوقود (فيديو)

منذ يوم

عاجل| جو بايدن: لن أعلن فوزي.. وسأكسب بأغلبية عظمى

منذ حوالي 12 ساعة

خطوة مفاجئة من اتحاد الكرة لنقل نهائي إفريقيا من برج العرب

منذ حوالي 3 ساعات

قرار جديد من التعليم العالي بشأن واقعة إهانة أستاذ جامعي بالإسكندرية للقرآن

منذ يوم

الصور الأولى لهنادى مهنى من حفل زفافها

منذ حوالي 21 ساعة

لفظ أنفاسه الأخيرة.. التفاصيل الكاملة بشأن هجوم كلب على رضيع في الإسكندرية

منذ ساعة و 10 دقيقة

بشائر سارة.. مواعيد قريبة لظهور "لقاح كورونا"

منذ يوم

عاجل.. بدء ساعة الراحة لليوم الأول بانتخابات النواب 2020

منذ ساعتين و 26 دقيقة

حكاية "أنثى الشيطان"| عشرينية قتلت زوجها من أجل أحضان عمها.. وشقيقته: مات شقيان (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن فترة حضانة فيروس كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

جلسة خاصة بين عبدالحفيظ وحارس الأهلي لحسم مصيره

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. ترامب: الرئاسة باتت أكثر أهمية مع هجوم الديموقراطيين

منذ حوالي 22 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:49 م

الصور الأولى لهنادى مهنى من حفل زفافها

لفظ أنفاسه الأخيرة.. التفاصيل الكاملة بشأن هجوم كلب على رضيع في الإسكندرية

04:19 م

الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

05:01 م

خطوة مفاجئة من اتحاد الكرة لنقل نهائي إفريقيا من برج العرب

02:31 م

عاجل.. بدء ساعة الراحة لليوم الأول بانتخابات النواب 2020

03:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه