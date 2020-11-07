فاينانشال تايمز.. تعافي سريع للاقتصاد الصيني من أزمة كورونا

السبت 07/نوفمبر/2020 - 05:03 م
الصين
الصين
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ذكرت صحيفة بريطانية  اليوم (السبت)، أن النمو المستمر في صادرات الصين يلقي الضوء على "الدور المتزايد" للصين في التجارة العالمية وسط تفشي مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

ذكرت صحيفة ((فاينانشال تايمز))، أن الأرقام التي سجلت في أكتوبر أظهرت أحدث علامة على أن "تعافي الصين الاقتصادي السريع من المرض، يقوي دورها في التجارة العالمية".

وأظهرت بيانات رسمية نشرتها الصين اليوم، أن تجارة الصين الخارجية حافظت على قوتها الدافعة الصاعدة في أكتوبر، مع تحقيق نمو ملحوظ وتحسن هيكلي.

زادت تجارة الصين الخارجية بنسبة 4.6 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر، مع زيادة الصادرات بنسبة 7.6 في المائة على أساس سنوي وزيادة الواردات بنسبة 0.9 في المائة، وفقا لما ذكر بيان للإدارة العامة الصينية للجمارك .

وذكرت ((فاينانشال تايمز)) أن صادرات الصين "ازدهرت" خلال أزمة كوفيد-19، حيث دعم الطلب الدولي على معداتها الطبية ومنتجاتها الإلكترونية، النمو خلال الأشهر القليلة الماضية.

وذكر التقرير أن "النشاط التجاري أسهم في تعافي الصين من المرض، في حين ما زالت هناك اقتصادات أخرى تعاني من تأثير المرض".

وأشارت الصحيفة إلى أن تعافي الصين تغذى بالنمو الصناعي القوي وازدهار البناء.

وسوف يلعب الاستهلاك المحلي، مع عودة بيانات السلع التي تباع بالتجزئة إلى النمو في سبتمبر هذا العام، دورا متزايدا في توفير فرص عمل في الصين.

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