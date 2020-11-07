بالفضي اللامع.. كارولين عزمي تتألق فى أحدث ظهور بإنستجرام
السبت 07/نوفمبر/2020 - 05:35 م
فايقة محمد عادل
Advertisements
شاركت الفنانة الشابة كارولين عزمي جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وظهرت كارولين بالصورة من حفل الفنانة هنادي مهنا وأحمد ، مرتدية فستان فضي لامع مرتدي ، ومن الناحية الجمالية وضعت ميكب يميل للألوان الترابية المتناسب مع إطلالتها.
وتباينت الكثير من التعليقات من قبل جمهورها ومتابعيها. وعلق أحد متابعيها على الصورة وكتب : الجمال عدي الكلام.
يذكر أن أخر أعمال الفنانة "كارولين عزمى" :مسلسل" عمر ودياب" الذي تم طرحه في رمضان الماضي من بطولة على ربيع ومصطفي خاطر ونهال عنبر ومن تأليف فاروق هاشم وإخراج معتز التونى.
وظهرت كارولين بالصورة من حفل الفنانة هنادي مهنا وأحمد ، مرتدية فستان فضي لامع مرتدي ، ومن الناحية الجمالية وضعت ميكب يميل للألوان الترابية المتناسب مع إطلالتها.
وتباينت الكثير من التعليقات من قبل جمهورها ومتابعيها. وعلق أحد متابعيها على الصورة وكتب : الجمال عدي الكلام.
يذكر أن أخر أعمال الفنانة "كارولين عزمى" :مسلسل" عمر ودياب" الذي تم طرحه في رمضان الماضي من بطولة على ربيع ومصطفي خاطر ونهال عنبر ومن تأليف فاروق هاشم وإخراج معتز التونى.