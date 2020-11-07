بالفضي اللامع.. كارولين عزمي تتألق فى أحدث ظهور بإنستجرام

السبت 07/نوفمبر/2020 - 05:35 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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شاركت الفنانة الشابة كارولين عزمي جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت كارولين بالصورة من حفل الفنانة هنادي مهنا وأحمد ، مرتدية فستان فضي لامع مرتدي ، ومن الناحية الجمالية وضعت ميكب يميل للألوان الترابية المتناسب مع إطلالتها.

وتباينت الكثير من التعليقات من قبل جمهورها ومتابعيها. وعلق أحد متابعيها على الصورة وكتب : الجمال عدي الكلام.

يذكر أن أخر أعمال الفنانة "كارولين عزمى" :مسلسل" عمر ودياب" الذي تم طرحه في رمضان الماضي من بطولة على ربيع ومصطفي خاطر ونهال عنبر ومن تأليف فاروق هاشم وإخراج معتز التونى.

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