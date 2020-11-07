ترامب يشكك بتقدم بايدن: الآلاف الاصوات غير قانونية وغيرت مسار الانتخابات









يقوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالتشكيك في تقدم جو بايدن عليه بالولايات التي تعد من الولايات الحاسمة.





وقال ترامب أن هتاك عشرات الآلاف من الأصوات غير القانونية التي تم استلامها واعتمادها يوم الثلاثاء بعد الساعة الثامنة مساًء وهو ما تسبب في تغير مسار الانتخابات الأمريكية .





وأضاف ترامب في سلسلة تغريدات نشرها اليوم السبت: "لم يتم السماح لمراقبينا بالتواجد في أثناء فرز مئات الآلاف من الأصوات بشكل غير قانوني".





واستطرد: "سيؤدي هذا أيضًا إلى تغيير نتيجة الانتخابات في العديد من الولايات، بما في ذلك ولاية بنسلفانيا، والتي اعتقد الجميع أنني فزت بسهولة فيها ليلة الانتخابات، فقط لرؤية تقدم هائل يختفي الآن، دون السماح لأي شخص بالمراقبة لفترات طويلة. ماذا حدث؟".





ومنذ بدأ النتائج تكشف عن تقدم بايدن في ولايات حاسمة، بدأ ترامب إلقاء الاتهامات على الديمقراطيين بمحاولة "سرقة الانتخابات" من خلال تزوير الأصوات، مشيرا إلى أنه سيفوز بانتخابات الرئاسة من دون أدنى شك "إذا احتسبت الأصوات القانونية".ويملك بايدن حاليا 264 مقعدا في المجمع الانتخابي، ويحتاج إلى الفوز بواحدة من الولايات المتأرجحة حتى يرفع رصيده إلى 270 مقعدا ويصبح رئيسا للولايات المتحدة.وفي المقابل، يملك ترامب 214 صوتا في المجمع الانتخابي، ويحتاج إلى 56 للوصول إلى 270 مقعدا.وعلى الرغم من عدم انتهاء الفرز في أريزونا وجورجيا ونيفادا وبنسلفانيا، وهي ولايات حاسمة في السباق إلى البيت الأبيض، لا يزال جو بايدن يتقدم فيها جميعا.ويتقدم بايدن في ولاية بنسلفانيا، التي لها 20 صوتا في المجمع الانتخابي، بفارق 28 ألفا و833 صوتا، أي بنسبة 0.5 بالمئة، وذلك بعد فرز 96 بالمئة من أصوات الناخبين.وفي ولاية جورجيا، ولها 16 صوتا في المجمع الانتخابي، لا يزال بايدن متفوقا على ترامب بفارق 7 آلاف و248 صوتا، وهو ما يعادل 0.1 بالمئة، وذلك بعد الانتهاء من فرز 99 بالمئة من أصوات المقترعين.أما في ولاية نيفادا، وتمتلك 6 أصوات في المجمع الانتخابي، يتقدم بايدن بفارق 22 ألفا و657 صوتا، أب بنسبة 1.8 بالمئة، وذلك بعد فرز 93 بالمئة من أصوتا الناخبين الأميركيين.وأخيرا في ولاية أريزونا، ولها 11 صوتا في المجمع الانتخابي، لا يزال بايدن متقدما على ترامب بفارق 29 ألفا و861 صوتا، وذلك بعد الانتهاء من فرز 95 بالمئة من بطاقات الاقتراع.