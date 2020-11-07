عمليات تنسيقية شباب الأحزاب ترصد بعض الملاحظات بانتخابات النواب

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رصدت غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من خلال متابعيها بمختلف محافظات المرحلة الثانية لإنتخابات مجلس النواب 2020، بعض الملاحظات من خلال قيام المتابعين بالمرور على مجموعة كبيرة من اللجان الفرعية بمختلف المحافظات للتأكد من سلامة سيرالعملية الانتخابية.



وقد تمثلت ملاحظات المتابعين في جميع محافظات المرحلة الثانية فيما يلي:



１- محافظةالقاهرة:



دائرة حلوان، مدرسةالمجمع، رقم اللجنةالفرعية 85، تم فتح اللجنة في موعدها ويدلي الناخب بصوته خلف ساتر قانوني للتصويت بسرية، ويوجد مناديب للمرشحين، وبسؤالهم أكدوا وجود بعض المخالفات الانتخابية وخارج اللجان تمثلت في كسر بعض المرشحين للصمت الانتخابي ولا يؤثر ذلك على سلامة العملية الانتخابية.



ازدحام شديد في لجان ١٥ مايو وحلوان مع الالتزام باجراءات احترازية.



2 - محافظةالدقهلية:



دائرة شربين ودكرنس، لجنة مدرسة الشهيد على عوض الإعدادية، تم فتح اللجان في تمام 9 صباحا، ويوجد ساتر قانوني لإدلاء الناخب بصوته، في سرية، لكن تم رصد بعض الدعاية الانتخابية خارج اللجان ونظرا لرفض المواطنين هذه الممارسات فقد قام الناخبون بمنع هذه الممارسات ولم يتم رصدها ابتداء من الساعة الثانية.



3- محافظة القليوبية:



بدأت اللجان الساعة 9 صباحا، يوجد ساتر قانوني لإدلاء الناخب بصوته في سرية، ولا يوجد دعاية انتخابية داخل اللجنة أو خارجها، بسؤالهم أكدوا جميعا عدم وجود مخالفات انتخابية، لم يرصد متابعونا مخالفات داخل اللجنة أوخارجها.



4- محافظة الشرقية:



دائرة منيا القمح ومشتول السوق، تم فتح اللجنة في موعدها 9 صباحا، يوجد ساتر قانوني لتصويت الناخب في سرية، ويوجد مناديب للمرشحين كما رصد متابعونا دعاية انتخابية خارج اللجنة، ما يعد كسرا للصمت الانتخابي.



.لجنة اولاد صقر ١٥٨ في الشرقية تم فتح اللجان الساعة ١٠ ونصف متأخرا ساعة ونصف عن موعد فتح اللجان



5- محافظة كفر الشيخ:



دائرة دسوق، مدرسة أم المؤمنين الإعدادية بنات، رقم اللجنة الفرعية 44 و45 تم فتح اللجنة في موعدها 9 صباحا، كما أكد مناديب للمرشحين، وجود دعايا تمثل كسرا للصمت الانتخابي خارج اللجان.



6- محافظة الغربية:



دائرة المحلة، مدرسة المحلة الصناعية، لجنة فرعية 2، بدأت اللجنة الساعة 9 صباحا، ويوجد ساتر قانوني لتصويت الناخب بشكل سري ويوجد مناديب للمرشحين، ولا يوجد دعايا انتخابية أو مخالفات انتخابية خارج اللجنة أوداخلها. وكان هناك بعثة دولية تتابع سير العملية الانتخابية.



7- محافظة الإسماعيلية:



مدرسة الفتح الابتدائية، لجنة فرعية رقم 7، يوجد ساتر قانوني لتصويت الناخب بشكل سري، ولا يوجد مندوب لأي من المرشحين داخل اللجنة.



8- محافظة السويس:



دائرةالجناين، مدرسة قرية عامر الابتدائية، لجنة فرعية 6، تم فتح اللجنة في الساعة 9 صباحا، ويوجد ساتر قانوني لتصويت الناخب بشكل سري ولا توجد دعاية انتخابية أو مخالفات انتخابية.



9- محافظة شمال سيناء:



دائرة العريش ورفح والشيخ زويد، مدرسة أبو حنيفة الابتدائية، تم فتح اللجنة في الساعة 9 صباحا، ويوجد ساتر قانوني لتصويت الناخب بشكل سري ولا توجد دعاية انتخابية أو مخالفات انتخابية.



وتستمر غرفة العمليات المركزية في متابعة العملية الانتخابية على مدار اليوم وتصدر الغرفة تقارير أخرى لاحقة وذلك بالتواصل مع غرفة عمليات المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة وغرف عمليات المحافظات، كما تم التواصل مع البعثات.الدولية لمتابعة الانتخابات.



