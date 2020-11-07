بريطانيا تكشف عن اقترابها من توقيع اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي

السبت 07/نوفمبر/2020 - 04:50 م
بوريس جونسون
بوريس جونسون
وكالات
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 أعرب  رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، عن أمله في أن يتم التوصل خلال الأيام المقبلة إلى اتفاق بشأن العلاقات التجارية المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي عقب خروج المملكة المتحدة من التكتل (بريكست).

في الوقت نفسه، قال جونسون لمحطة (سكاي نيوز) الإخبارية إن بريطانيا ” مستعدة جيدا ” لاحتمال عدم التوصل إلى هذا الاتفاق.

ويعتزم جونسون مساء اليوم إجراء اتصال هاتفي مع أورزولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية لتقييم الوضع الحالي للمفاوضات التي جرت حتى الآن.

ومن المقرر ان يواصل مفاوضو الجانبين محادثاتهما خلال الأسبوع الجاري.

وأكد جونسون في المقابلة التي تمت مساء أمس الجمعة أن من الممكن التوصل إلى اتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي في غضون سبعة إلى عشرة أيام، وقال إنه عندئذ من الممكن اتخاذ قرار بحلول مطلع الأسبوع المقبل.

يشار إلى أن المحادثات بين الجانبين تعثرت على مدار شهور عديدة، حتى إن لندن غادرت طاولة المفاوضات في الوقت الراهن.

وكانت بروكسل قد أعلنت سابقا أنه يجب التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية أكتوبر الماضي حتى يمكن المصادقة على معاهدة، غير أن المدة انقضت واستؤنفت المحادثات.

وبدون التوصل إلى اتفاق سيتم تطبيق رسوم جمركية على الجانبين فضلا عن فرض عقبات تجارية أخرى.

وقد تزايد الضغط على لندن في ظل جائحة كورونا من أجل التوصل إلى اتفاق مع بروكسل لتفادي حدوث أضرار اقتصادية كبيرة.

ويتهم منتقدون جونسون بأنه أدار الأزمة على نحو سيء، مضيفين أن رد فعله على الجائحة جاء متأخرا ما ألحق الضرر بالبلاد.

وانسحبت بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوروبي في الحادي والثلاثين من يناير الماضي 2020. وهناك فترة انتقالية لخروج المملكة المتحدة فعليا من التكتل تنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر المقبل.

وقد اشتكى الجانبان مؤخرا من وجود خلافات كبيرة بينهما فيما يتعلق بشروط المنافسة وقواعد التحكيم والصيد.

 

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