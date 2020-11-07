مانشستر يونايتد يقلب الطاولة على إيفرتون في الدوري الإنجليزي

السبت 07/نوفمبر/2020 - 04:50 م
بوابة الفجر
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حقق مانشستر يونايتد فوزًا عريضصا على مضيفه إيفرتون، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقلب مانشستر يونايتد تأخره بهدف نظيف إلى فوز ثمين 3 - 1 على مضيفه ليكون الفوز الثالث على التوالي لمانشستر يونايتد في ثلاث مباريات خاضها خارج ملعبه بالدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وجاء الفوز اليوم ليخفف الضغوط على سولشاير بعد هزيمتين متتاليتين لمانشستر يونايتد في الأسبوع الماضي أمام أرسنال صفر - 1 بالدوري الإنجليزي وأمام إسطنبول باشاك شهير التركي 1 - 2 في دوري أبطال أوروبا.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى عشر نقاط ليتقدم إلى المركز الثالث عشر مؤقتا حيث حقق اليوم الفوز الأول له في آخر ثلاث مباريات خاضها بالمسابقة.

وتجمد رصيد إيفرتون عند 13 نقطة في المركز الخامس بعدما مني بالهزيمة الثالثة على التوالي في المسابقة وفشل في تحقيق الفوز للمباراة الرابعة على التوالي في المسابقة.

وقدم الفريقان أداء قويا وسريعا في الشوط الأول الذي انتهى بتقدم مانشستر يونايتد بهدفين سجلهما البرتغالي برونو فيرناديز في الدقيقتين 25 و32 مقابل هدف سجله البرازيلي برنارد في الدقيقة 19.

وفي الشوط الثاني، قدم الفريقان أداء خططيا مميزا ولكن محاولات إيفرتون الهجومية باءت بالفشل قبل أن يحرز البديل إدينسون كافاني الهدف الثالث لمانشستر يونايتد في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة لينتهي اللقاء بالفوز الثمين لمانشستر يونايتد.

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