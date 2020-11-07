لأول مرة إنتاج النفط الليبي يتجاوز المليون برميل يوميا

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا اليوم (السبت) أن إنتاج البلاد من النفط تجاوز حاجز المليون برميل يوميا، للمرة الأولى منذ بداية العام الجاري.

وقالت المؤسسة في بيان "نعلن تمكننا من رفع معدلات الإنتاج إلى 1036035 برميل نفط في اليوم".

وأضافت أنها "تواجه صعوبات مالية جمة وشحا كبيرا في ميزانياتها أدى لتراكم الديون على شركات القطاع وتأخر كبير لمرتبات شركاتها الخدمية".

وحذرت مؤسسة النفط من أنها "ربما لن تكون قادرة على المحافظة على مستويات الإنتاج الحالية بل من الممكن انخفاضه أو إيقافه بالكامل في ظل تلكؤ بعض الجهات وعرقلتها لجهود المؤسسة لزيادة الإنتاج"، دون تسمية هذه الجهات.

وكانت المؤسسة قد توقعت في بداية الأسبوع الأخير من أكتوبر الماضي تخطي المليون برميل خلال أربعة أسابيع.

وفي 26 أكتوبر أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط "الانتهاء الشامل" للإغلاقات في كافة حقول وموانئ النفط برفع حالة "القوة القاهرة" عن حقل الفيل آخر الحقول المغلقة جنوب غرب البلاد.

وتوقف إنتاج النفط الليبي منذ 18 يناير الماضي، وتراجع من 1.2 مليون برميل يوميا إلى ما دون 100 ألف برميل، وقد تخطت الخسائر المباشرة حاجز الـ10 مليارات دولار.

وتعاني ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي في العام 2011 من فوضى أمنية وصراع على السلطة على الرغم من الاتفاق السياسي الذي رعته الأمم المتحدة وتعيين حكومة الوفاق الوطني المدعومة من المجتمع الدولي في عام 2015.

وتوجد حكومتان في هذا البلد الغني بالنفط، إحداهما في العاصمة طرابلس، وهي حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج وتحظى باعتراف دولي، والأخرى في شرق البلاد وتحظى بدعم البرلمان و"الجيش الوطني"، الذي يقوده المشير خليفة حفتر.