بالأحمر الأنيق.. نهال عنبر تخطف قلوب محبيها في أحدث ظهور

السبت 07/نوفمبر/2020 - 05:29 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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غازلت الفنانة نهال عنبر جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت نهال بالصورة من حفل الفنانة هنادي مهنا وأحمد هالد صالح ، جميلة كعادتها مرتدية فستان طويل باللون الأحمر ، وتركت شعرها منسدلاً ، ووضعت ميكب هادئ يبرز جمالها.

جدير بالذكر أن نهال عنبر ، شاركت في سباق دراما رمضان 2020 في مسلسل "فرصة ثانية"، الذي من بطولتها وشارك في بطولته كل من أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده، وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سنيرجى.

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