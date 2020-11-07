توافد الناخبين بعد عودة فتح أبواب لجان النواب (صور)

السبت 07/نوفمبر/2020 - 04:40 م
بوابة الفجر
آيات عامر
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توافد عدد ملحوظ من الناخبين أمام لجان مدرسة التوفيقيه الثانوية بنين أبوابها أمام الناخبين المترددين للاءلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2020، بعد ساعة الراحة التي استغرقت من الساعة الثالثة حتي الرابعة عصرا.

وحرص الناخبون علي تطبيق الإجراءات الاحترازية في أول يوم لانتخابات مجلس النواب 2020 للمرحلة الثانية، من ترك مسافات أمنة، وارتداء الكمامة.

وشهدت لجان شبرا مصر أقبال متوسط في الساعات الأولى من فتح باب اللجان أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2020.

وفتحت اللجان الفرعية البالغ عددها 9468 لجنة أبوابها فى تمام الساعة التاسعة صباحا لاستقبال الناخبين الذى يتجاوز عددهم الـ31 مليون ناخب فى المرحلة الثانية من الانتخابات.

وتجرى انتخابات المرحلة الثانية فى 13 محافظة وهى "القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء".

ويتنافس بالنظام الفردى في المرحلة الثانية 2083 مرشحا فى 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة فى المرحلة الثانية 284 مرشحا أساسيا.

أما نظام القوائم فهناك القائمة الوطنية من أجل مصر تنافس قائمة تحالف المستقلين بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد، أما فى دائرة قطاع شرق الدلتا فتأتى المعركة بين القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعدا.

والجدير بالذكر أن مجلس النواب من 284 نائبًا يتم اختيارهم بنظام "القوائم المغلقة المطلقة"، و284 نائبًا يتم اختيارهم بنظام "الفردى" بإجمالى 568 نائبًا منتخبا، بينهم 142 امرأة وفقا لنسبة الـ 25% المخصصة لها، فيما يعين رئيس الجمهورية 28 نائبًا بينهم 7 نساء وفق نسبة الـ 5 % المقررة له قانونا ليصبح إجمالى عدد أعضاء مجلس النواب 596 عضو.
توافد الناخبين بعد عودة فتح أبواب لجان النواب (صور)
توافد الناخبين بعد عودة فتح أبواب لجان النواب (صور)
توافد الناخبين بعد عودة فتح أبواب لجان النواب (صور)
توافد الناخبين بعد عودة فتح أبواب لجان النواب (صور)
توافد الناخبين بعد عودة فتح أبواب لجان النواب (صور)
توافد الناخبين بعد عودة فتح أبواب لجان النواب (صور)
توافد الناخبين بعد عودة فتح أبواب لجان النواب (صور)
توافد الناخبين بعد عودة فتح أبواب لجان النواب (صور)

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