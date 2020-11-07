تطهير وتعقيم وسيارات إسعاف مجهزة.. كيف يتم تأمين الناخبين ضد الإصابة بكورونا؟

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انطلقت صباح اليوم السبت، أولى أيام انتخابات مجلس النواب 2020، فى محافظات المرحلة الثانية، البالغ عددها 13 محافظة، بعد الانتهاء من إجراء الانتخابات فى محافظات المرحلة الأولى، البالغ عددها 14 محافظة، على مدى يومى السبت والأحد، 24، و25 أكتبر الماضى.



وتستمر عملية الاقتراع الخاصة بمحافظات المرحلة الثانية، من انتخابات مجلس النواب، على مدار اليوم السبت، وغدا الأحد، فى 13 محافظة هى: القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والشرقية، والغربية، وكفر الشيخ، والإسماعيلية، بورسعيد، وجنوب سيناء، وشمال سيناء، ودمياط، والسويس.



ومع انتشار جائحة كورونا فى الكثير من دول العالم، ومع الاستعدادات التى تجريها مصر لمواجهة موجة ثانية محتملة من تلك الجائحة، وضعت وزارة الصحة، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، خطة لتأمين الناخبين ضد الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، تتضمن اتخاذ إجراءات احترازية من جانب الناخبين وأعضاء اللجان الانتخابية، إلى جانب إجراءات التطهير والتعقيم والكشف التى تجريها الأجهزة المعنية بصورة دورية على مدار اليوم لتجنيب أطراف العملية الانتخابية خطر الإصابة بكورونا.



فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" إجراءات تأمين الناخبين ضد الإصابة بفيروس كورونا المستجد:



- دفعت وزارة الصحة والسكان، بـ1413 سيارة إسعاف مجهزة، كما دفعت بـ4 لانشات إسعاف نهرى فى محافظات المرحلة الثانية.



- تم وضع السيارات العاملة فى حالة استنفار خارجى وانتشار حر، حيث يتم توزيعها على المقار الانتخابية، ومحافظات الجمهورية.



- يتم التشديد على جميع أطراف العملية الانتخابية بضرورة الالتزام باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أثناء الاقتراع، والالتزام بالشروط الصحية داخل مراكز الاقتراع ولجان الانتخابات.



- يتم التأكيد على ضرورة مراعاة التباعد الاجتماعى بين الناخبين، وعدم التزاحم داخل لجان الانتخابات.



- يتم التشديد على ارتداء الكمامات أثناء إدلاء الناخبين بأصواتهم.



- عقدت وزارة الصحة والسكان غرفة الأزمات والطوارئ لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي للانتخابات على مدار الساعة، ويتم ربطها بغرف العمليات الفرعية بمديريات الصحة بالمحافظات.



- يتم التنسيق بين وزارة الصحة والمحافظين، ومديريات الصحة، وهيئة التأمين الصحى، والهيئة الوطنية للانتخابات، والفرق الطبية المتواجدة بمقار اللجان، وذلك للاستجابة السريعة لأى طارئ، ورفع تقرير لحظى بجميع المستجدات.



- تم التأكيد على الأجهزة المعنية بالعملية الانتخابية، بضرورة التهوية الجيدة لقاعات اللجان الانتخابية، وعدم استخدام أجهزة تكييف الهواء.



- يتم التشديد على تنفيذ تعليمات مكافحة العدوى، عند تطهير لجان الانتخابات، من خلال تطهير الأسطح المعرضة للتلامس، ودورات المياه، ومراعاة المسافات بين الناخبين أثناء الدخول، ونشر اللافتات الإرشادية والتوعوية بطرق انتقال العدوى والإجراءات الوقائية اللازمة للحماية من العدوى.



- يتم عمل مسح حرارى على باب اللجنة الانتخابية، واستبعاد من يعانى حرارة مرتفعة أو أى أعراض تنفسية "كحة وضيق تنفس".



- الدفع بفرق طبية مدربة داخل اللجان الانتخابية لتقديم الخدمات الطبية اللائقة للناخبين والمواطنين.



- فى حالة الاشتباه بإصابة ناخب، مراقب، أو موظف داخل لجان الانتخابات، يتم تحويله لأقرب مستشفى لتقييم حالته الصحية، وإعطائه العلاج، واتخاذ اللازم.



- يتم إبلاغ الإدارة الصحية أو المنطقة الطبية بأى حالة اشتباه لاتخاذ الإجراءات الوقائية، ومتابعة الحالة وخط سيرها، ومتابعة المخالطين فى حالة الإصابة لمدة أسبوعين.



- رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية، وتكثيف تواجد الفرق الطبية من أطباء، وفنيين، وتمريض بأقسام الطوارئ فى المستشفيات، ومنع الإجازات للعاملين بالمستشفيات، خصوصا أقسام الطوارئ، والحروق، والسموم، بالإضافة إلى التنسيق الكامل مع المستشفيات الجامعية بكل محافظة.



وتجرى المرحلة الثانية، من انتخابات مجلس النواب، على مدار اليوم السبت، وغدا الأحد، فى 13 محافظة هى: القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والشرقية، والغربية، وكفر الشيخ، والإسماعيلية، بورسعيد، وجنوب سيناء، وشمال سيناء، ودمياط، والسويس.



ومن بين 2085 مرشحا فى 70 دائرة انتخابية، يختار الناخبون نواب النظام الفردى، إذ يتم انتخاب 31 نائبا عن محافظة القاهرة، من بين 433 مرشحا، يتنافسون فى 19 دائرة، وفى القليوبية، يتم انتخاب 16 نائبا، من بين 223 مرشحا، يتنافسون فى 6 دوائر، وفى الدقهلية يتم انتخاب 21 نائبا، من بين 351 مرشحا، يتنافسون فى 10 دوائر، وفى المنوفية يتم انتخاب 11 نائبا، من بين 168 مرشحا، يتنافسون فى 6 دوائر، وفى الشرقية يتم انتخاب 21 نائبا، من بين 246 مرشحا، يتنافسون فى 8 دوائر، وفى الغربية، يتم انتخاب 14 نائبا، من بين 188 مرشحا، يتنافسون فى 7 دوائر، وفى كفر الشيخ، يتم انتخاب 10 نواب، من بين 150 مرشحا، يتنافسون فى 4 دوائر، وفى الإسماعيلية، يتم انتخاب 5 نواب، من بين 113 مرشحا، يتنافسون فى 3 دوائر، وفى بورسعيد، يتم انتخاب نائبين، من بين 50 مرشحا، يتنافسون فى دائرتين، وفى جنوب سيناء، يتم انتخاب نائبين، من بين 10 مرشحين، يتنافسون فى دائرتين، وفى شمال سيناء، يتم انتخاب نائبين، من بين 31 مرشحا، يتنافسون فى دائرتين، وفى دمياط، يتم انتخاب 4 نواب، من بين 88 مرشحا، يتنافسون فى دائرتين، وفى السويس، يتم انتخاب نائبين، من بين 34 مرشحا، فى دائرة واحدة.



كما يتم انتخاب قائمتين، فى دائرتين، ففى دائرة قطاع القاهرة ووسط وجنوب الدلتا، تتنافس قائمتان للفوز بـ100 مقعد، وفى دائرة قطاع غرب الدلتا، ومقرها مديرية أمن الشرقية، تتنافس قائمتان للفوز بـ42 مقعدا.