عمليات تنسيقية شباب الأحزاب: انتظام سير العملية الانتخابية في مختلف المحافظات

السبت 07/نوفمبر/2020 - 04:31 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
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قال أكمل نجاتي، مدير غرفة عمليات تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين، إنه في إطار متابعة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين لإنتخاب مجلس النواب 2020، في اليوم الأول من المرحلة الثانية حيث بدأت غرفة العمليات المركزية عملها في تمام التاسعة صباحًا مع فتح باب التصويت من خلال متابعيها في 13 محافظة.

وأضاف "نجاتي" خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب الأن، بمقر التنسيقية، أنه قد أكد المتابعون انتظام سير العملية الانتخابية في مختلف المحافظات، حيث بدأت اللجان عملها في تمام التاسعة صباحًا، مؤكدين سير العملية الانتخابية بشكل هادئ ومنتظم مع تطبيق قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات والالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس الكورونا.

وأشار مدير غرفة عمليات التنسيقية، إلي وجود بعض المخالفات خارج بعض اللجان والتي لاتؤثر علي سلامة ونزاهة العملية الانتخابية، مؤكدًا أن المتابعون قاموا بالمرورو علي مجموعة كبيرة من اللجان الفرعية في مختلف المحافظات للتأكد من سلامة سير العملية الانتخابية

وأوضح "نجاتي" أنه قد قام بعض نواب مجلس الشيوخ من أعضاء التنسيقية بالإدلاء بأصواتهم داخل دوائرهم الانتخابية بالمرحلة الثانية، وأكد المتابعون أن الناخبين يدلون بأصواتهم خلف ساتر قانوني للإنتخاب بشكل سري


وكانت قد فتحت اللجان الفرعية البالغ عددها 9468 لجنة أبوابها فى تمام الساعة التاسعة صباحا لاستقبال الناخبين الذى يتجاوز عددهم الـ31 مليون ناخب فى المرحلة الثانية من الانتخابات.

وتجرى انتخابات المرحلة الثانية فى 13 محافظة وهى "القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء".

ويتنافس بالنظام الفردى في المرحلة الثانية 2083 مرشحا فى 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة فى المرحلة الثانية 284 مرشحا أساسيا.

أما نظام القوائم فهناك القائمة الوطنية من أجل مصر تنافس قائمة تحالف المستقلين بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد، أما فى دائرة قطاع شرق الدلتا فتأتى المعركة بين القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعدا.

والجدير بالذكر أن مجلس النواب من 284 نائبًا يتم اختيارهم بنظام "القوائم المغلقة المطلقة"، و284 نائبًا يتم اختيارهم بنظام "الفردى" بإجمالى 568 نائبًا منتخبا، بينهم 142 امرأة وفقا لنسبة الـ 25% المخصصة لها، فيما يعين رئيس الجمهورية 28 نائبًا بينهم 7 نساء وفق نسبة الـ 5 % المقررة له قانونا ليصبح إجمالى عدد أعضاء مجلس النواب 596 عضو.

عمليات تنسيقية شباب الأحزاب: انتظام سير العملية الانتخابية في مختلف المحافظات
عمليات تنسيقية شباب الأحزاب: انتظام سير العملية الانتخابية في مختلف المحافظات
عمليات تنسيقية شباب الأحزاب: انتظام سير العملية الانتخابية في مختلف المحافظات
عمليات تنسيقية شباب الأحزاب: انتظام سير العملية الانتخابية في مختلف المحافظات
عمليات تنسيقية شباب الأحزاب: انتظام سير العملية الانتخابية في مختلف المحافظات
عمليات تنسيقية شباب الأحزاب: انتظام سير العملية الانتخابية في مختلف المحافظات

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