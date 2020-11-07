عاجل.. بسبب "خناقة" وفاة فنان شهير بسبب (صورة)

Advertisements

لقى مغني الراب الشهير كينج فون مصرعه إثر تبادل في إطلاق النار أثناء جرة بأحد الملاهي الليلية.



وحدث شجار بين مجموعة من الشباب وكان من بينهم رجال شرطة خارج وقت خدمتهم حيث تواجدو جميعا في ملهى ليلي وحدث إطلاق نار بين عدد من هؤلاء الشباب.







وأصيب مغني الراب وحاول الإسعاف نقله إلى أحد

المستشفيات لتلقي العلاج ومحاولة انقاذ حياته ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.