غدا.. ندوة فريد شوقي ضمن فعاليات مهرجان "الإسكندرية السينمائي"

السبت 07/نوفمبر/2020 - 04:48 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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تبدأ فعاليات مهرجان "الإسكندرية السينمائي " غدا الأحد ومن المقرر أن تبدأ عروض المهرجان بسينما ريسانس ومركز الحرية والإبداع وأتيليه الإسكندرية كما تبدأ ندوات المكرمين بقاعة عزت العلايلي بشيراتون المنتزة.


كما قررت إدارة المهرجان تكريم النجوم أثناء ندواتهم التي تبدأ غدا في الحادية عشر صباحا بندوة اسم مدير التصوير الراحل عبد العزيز فهمي بحضور كريمتا شقيقه الفنانة لطيفة فهمي و شقيقتها نيلي فهمي ، تتلوها ندوة الفنان الكبير فريد شوقي بحضور أسرة النجمة رانيا فريد شوقي و شقيقتها المخرجة عبير فريد شوقي و قرينته السيدة سهير ترك و تختتم ندوات الغد بندوة المخرجة الكبيرة إيناس الدغيدي.

وتقدمت إدارة المهرجان بالشكر لكل من الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة و السيد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على دعمهم لأنشطة وفعاليات المهرجان ، مع الأخذ بالإجراءات الإحترازية وعدم إقامة أي احتفالات بالأماكن المغلقة طبقا لقرار مجلس الوزراء.

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