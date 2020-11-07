"الفجر" ترصد إقبال مواطني بئر العبد على التصويت بالانتخابات

ترصد "الفجر"، إقبال المواطنين على التصويت بلجان مدينة بئر العبد بشمال سيناء.

وأعلن المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، انتظام عملية التصويت باللجان الفرعية في أول أيام الاقتراع بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، الذي يستمر من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.





وقال إبراهيم، إن القضاة المشرفين على اللجان الفرعية، البالغ عددها 9468 لجنة، وصلوا إلى لجانهم، وقاموا بفتحها فى مواعيدها المحددة، وبعد تحديد الحرم الانتخابي واتخاذ الإجراءات اللازمة، تم السماح للناخبين بالتصويت في التاسعة صباحًا، وشهدت اللجان إقبالًا من المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم.





وأكد أن الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع عن كثب كل مجريات العملية الانتخابية من خلال غرفة العمليات المشكلة بالهيئة، والتي ترد على كل الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بالانتخابات، مُشيرًا إلى أن الهيئة لم تتلق أية شكوى حتى الآن من شأنها التأثير على النظام الانتخابي.





وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة، مشاركتها في تأمين انتخابات مجلس النواب 2020، مُؤكدة اتخاذها كل الترتيبات والإجراءات المرتبطة بالتعاون مع أجهزة وزارة الداخلية والهيئة الوطنية للانتخابات والأجهزة المعنية بالدولة في تنظيم أعمال تأمين العملية الانتخابية على مستوى الجمهورية، وتوفير المناخ الآمن للمواطنين للإدلاء بأصواتهم، انطلاقًا من مسئوليتها الوطنية تجاه الشعب المصري.





وفتحت اللجان الفرعية في محافظات المرحلة الثانية أبوابها لاستقبال الناخبين، الذين يتجاوز عددهم الـ31 مليون ناخب في المرحلة الثانية من الانتخابات.



