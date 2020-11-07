



استعلام مكان اللجنة الانتخابية مجلس النواب 2020 بالاسم والرقم القومي رابط شغال الهيئة الوطنية للانتخابات





بدأ استعلام مكان اللجنة الانتخابية مجلس النواب 2020 بالاسم والرقم القومي من خلال موقع الهيئة الوطنية للانتخابات في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك في خدمة إلكترونية جديدة تقدمها الهيئة للمواطنين بهدف التسهيل على جميع الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في المرحلة الثانية بالانتخابات البرلمانية في محافظات الوجه البحري والقاهرة.





استعلام مكان اللجنة الانتخابية مجلس النواب

قالت الهيئة الوطنية للانتخابات بأنها قد فتحت باب الاستعلام عن أماكن اللجان الانتخابية خلال الجولة الثانية من انتخابات مجلس النواب وذلك بشكل إلكتروني باستخدام الاسم والرقم القومي.





وقد جاءت طريقة الاستعلام عن مكان اللجنة الانتخابية 2020 على النحو التالي:





- ادخل إلى موقع الهيئة الوطنية للانتخابات على الإنترنت.

- اضغط على خانة الاستعلام.

- اكتب الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك.

- اضغط على “بحث واستعلام النتيجة”.

- يجب على المواطن الانتظار لمدة دقائق لحين ظهور نتائج الاستعلام.





رابط الاستعلام عن مكان اللجنة الانتخابية مجلس النواب 2020

نجحت خدمة استفسار اللجان الانتخابية 2020 بالاسم والرقم القومي في تسهيل الأمور على كافة المواطنين في مختلف المحافظات وخاصة المرحلة الثانية والتي تنطلق يومي 7 و8 نوفمبر الجاري.





وقد جاء رابط استعلام أماكن اللجان الانتخابية لمجلس النواب 2020 بالاسم والرقم القومي عبر شبكة الإنترنت على النحو التالي بسب ما ذكرته الهيئة الوطنية للانتخابات ( اضغط هنا ).





والجدير بالذكر بأن انتخابات مجلس النواب 2020 قد أجريت المرحلة الأولى لها في الشهر الماضي وذلك في محافظات الوجه البحري، ومن المقرر أن تكون جولة الإعادة في تلك المرحلة يومي 23 و24 نوفمبر المقبلين، وهذا في الوقت الذي ستقام فيه المرحلة الثانية خلال هذا الأسبوع، وستكون جولة الإعادة في يوم 7 و8 ديسمبر المقبلين في محافظات الوجه البحري والقاهرة.





معرفة مكان اللجنة الانتخابية جميع المحافظات 2020

طالبت الجهة المسؤولة عن انتخابات مجلس النواب “الهيئة الوطنية للانتخابات” من كل المواطنين بضرورة الذهاب إلى اللجان الانتخابية والمشاركة بفعالية في إنجاح العرس الديموقراطي والإدلاء بالأصوات في الانتخابات البرلمانية واختيار نواب الشعب في مجلس النواب، ومؤكدة بإن خدمة استعلام مكان اللجنة الانتخابية مجلس النواب 2020 بالاسم والرقم القومي تهدف إلى جعل المواطن قادر على معرفة كافة التفاصيل حول لجنته الانتخابية قبل انطلاق عملية التصويت والاقتراع.





والجدير بالذكر بأن موعد التصويت على الانتخابات البرلمانية سيكون في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم السبت الموافق السابع من نوفمبر 2020 ويستمر حتى مساء يوم الأحد الموافق 8 نوفمبر 2020 وذلك تحديدًا عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.



