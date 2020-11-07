حسم مصير حضور الجماهير لنهائي دوري أبطال أفريقيا

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، عن نية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «الكاف»، في حضور الجماهير لنهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والزمالك.









وستقام المباراة النهائية، في مصر وتحديدًا في ملعب برج العرب بالإسكندرية، يوم 27 نوفمبر الجاري.









وتأهل الزمالك للنهائي القاري المقرر على استاد برج العرب بالإسكندرية في الـ27 من نوفمبر الجاري بعد أن كرر فوزه على الرجاء البيضاوي المغربي 3-1 في مباراة الإياب الأربعاء الماضي في القاهرة، بعدما فاز في المغرب بهدف نظيف في ذهابا.









وكان الأهلي قد حسم تأهله للنهائي بفوزه على الوداد البيضاوي المغربي 5-1 في نتيجة مباراتي الذهاب (0-2) والإياب (3-1).









وهناك دراسة من جانب الإتحاد الأفريقي لكرة القدم، عن فكرة حضور عدد من جماهير الفريقين لنهائي البطولة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، ومازال لم يتم اتخاذ قرار رسمي حتى الآن.









ويسير الإتحاد الأفريقي في اتجاه حضور الجماهير ولديه رغبة في هذا ولكن العدد سيكون محدود للغاية ومازالت الدراسة جارية.









وكان المقرر أن يقام النهائي 6 من الشهر الجاري، ولكن تم تأجيله بسبب إرجاء مواجهة الزمالك والرجاء في إياب نصف النهائي مرتين.



