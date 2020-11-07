إسم جديد يقترب من تولي تدريب مانشستر يونايتد

السبت 07/نوفمبر/2020 - 04:00 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements
كشف تقرير صحفي، أن هناك اسم جديد على طاولة المرشحين لتدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال الفترة المقبلة خلفًا للنرويجي أولي جونار سولشاير.


واقترب سولشاير من الرحيل عن مانشستر يونايتد خلال الفترة المقبلة، في ظل النتائج السلبية التي يقدمها الشياطين الحمر هذا الموسم في بطولة الدوري الإنجليزي، والهزيمة الأخيرة أمام فريق باشاك شهير التركي في دوري أبطال أوروبا.


ويعتبر ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني السابق لنادي توتنهام، هو الأقرب لخلافة سولشاير في مانشستر يونايتد حال الرحيل عن تدريب الفريق.


وبحسب شبكة "ESPN" الأمريكية، فإن هناك اسم جديد ظهر داخل مانشستر يونايتد حال فشل التعاقد مع بوكيتينو، وهو الألماني جوليان ناجيلسمان، المدير الفني لفريق لايبزيج.


وتابعت الشبكة، أن ناجيلسمان ينال إعجاب إدارة مانشستر يونايتد، في ظل الكرة الهجومية التي يقدمها مع الفريق الألماني، بالإضافة إلى اعتماده على تطوير اللاعبين الشباب.

أخبار تهمك

عاجل.. "الصحة": تسجيل 224 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 14 حالة وفاة

منذ حوالي 16 ساعة

بعد إصابتها بكورونا.. نشوى مصطفى توجه رسالة لمصر

منذ يوم

سموحة يعلن التعاقد مع 3 صفقات جديدة لتدعيم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ترامب: الرئاسة باتت أكثر أهمية مع هجوم الديموقراطيين

منذ حوالي 21 ساعة

بشائر سارة.. مواعيد قريبة لظهور "لقاح كورونا"

منذ يوم

حكاية "أنثى الشيطان"| عشرينية قتلت زوجها من أجل أحضان عمها.. وشقيقته: مات شقيان (صور)

منذ حوالي 3 ساعات

الفيديو الرابع لطفل المرور يثير الجدل داخل محطة الوقود (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. بدء ساعة الراحة لليوم الأول بانتخابات النواب 2020

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل| المنطقة الشمالية تتدخل لتصريف المياه من كورنيش الإسكندرية (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

الصور الأولى لهنادى مهنى من حفل زفافها

منذ حوالي 19 ساعة

جلسة خاصة بين عبدالحفيظ وحارس الأهلي لحسم مصيره

منذ ساعة

خطوة مفاجئة من اتحاد الكرة لنقل نهائي إفريقيا من برج العرب

منذ أقل من ساعتين

قرار جديد من التعليم العالي بشأن واقعة إهانة أستاذ جامعي بالإسكندرية للقرآن

منذ يوم

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن فترة حضانة فيروس كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يتخذ خطوة جديدة قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل| جو بايدن: لن أعلن فوزي.. وسأكسب بأغلبية عظمى

منذ حوالي 10 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:02 م

عاجل.. بدء ساعة الراحة لليوم الأول بانتخابات النواب 2020

خطوة مفاجئة من اتحاد الكرة لنقل نهائي إفريقيا من برج العرب

02:31 م

الصور الأولى لهنادى مهنى من حفل زفافها

08:49 م

حكاية "أنثى الشيطان"| عشرينية قتلت زوجها من أجل أحضان عمها.. وشقيقته: مات شقيان (صور)

01:10 م

الفيديو الرابع لطفل المرور يثير الجدل داخل محطة الوقود (فيديو)

01:17 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه