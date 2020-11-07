إسم جديد يقترب من تولي تدريب مانشستر يونايتد

كشف تقرير صحفي، أن هناك اسم جديد على طاولة المرشحين لتدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال الفترة المقبلة خلفًا للنرويجي أولي جونار سولشاير.









واقترب سولشاير من الرحيل عن مانشستر يونايتد خلال الفترة المقبلة، في ظل النتائج السلبية التي يقدمها الشياطين الحمر هذا الموسم في بطولة الدوري الإنجليزي، والهزيمة الأخيرة أمام فريق باشاك شهير التركي في دوري أبطال أوروبا.









ويعتبر ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني السابق لنادي توتنهام، هو الأقرب لخلافة سولشاير في مانشستر يونايتد حال الرحيل عن تدريب الفريق.









وبحسب شبكة "ESPN" الأمريكية، فإن هناك اسم جديد ظهر داخل مانشستر يونايتد حال فشل التعاقد مع بوكيتينو، وهو الألماني جوليان ناجيلسمان، المدير الفني لفريق لايبزيج.









وتابعت الشبكة، أن ناجيلسمان ينال إعجاب إدارة مانشستر يونايتد، في ظل الكرة الهجومية التي يقدمها مع الفريق الألماني، بالإضافة إلى اعتماده على تطوير اللاعبين الشباب.



