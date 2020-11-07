بكلمات مؤثرة.. ناهد السباعي تحيي الذكرى الأولى لوفاة هيثم أحمد ذكي

السبت 07/نوفمبر/2020 - 04:08 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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حرصت الفنانة ناهد السباعي على إحياء ذكرى وفاة صديقه الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، وذلك من خلال صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت ناهد السباعي صورة تجمعها بالراحل هيثم أحمد زكي، وعلقت عليها قائلاً:"عدت سنة وكأنه لسة إمبارح فاكرة كل حاجة بتفاصيلها الصعبة وفاكرة كلامك عن موتك ولسة مستغربة ازاي كنت حاسس ، اللهم ارحم روحاً صعدت إليك ولم يعد بيننا وبينها إلا الدعاء ، اللهم ارفع درجته فى المهديين واخلفه فى عقبة الغابرين واغفر لنا وله يالله وافسح له فى قبره ونور له فيه.

يذكر أن هيثم أحمد زكي وهو ابن الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد، بدأ مشواره الفني عام 2006، وقدم العديد من الأعمال الفنية وأستطاع كسب قلوب الملايين لكنه كان دائمًا حزين ويرى نفسه وحيدًا.

وتوفي ''هيثم" إثر تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية عن عمر يناهز الخامسة وثلاثون عاما وذلك يوم 7 نوفمبر عام 2019، وحزن العالم بأكمله على فراقه والبعض تمنى أن يكن حيا حتى يرى هذه المحبة التي ظهرت بعد مماته ولم يراها أثناء حياته.

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