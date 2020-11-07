موعد مباراة تشيلسي وشيفيلد بالدوري الإنجليزي

يستضيف ملعب ستامفورد بريدج اليوم مباراة تجمع بين تشيلسي صاحب الأرض ونظيره شيفيلد يونايتد ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج .









وتقام مباراة تشيلسي وشيفيلد بالبريميرليج فى تمام السابعة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة ونصف مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس 2.









ويأتي تشكيل تشيلسي المتوقع كالتالي:-





في حراسة المرمى : ميندي.





في خط الدفاع : تشيلويل ، زوما ، رودريجر ، زوما.





في خط الوسط : كانتي ، جورجينيو ، ماونت.





في خط الهجوم : زياش ، فيرنر ، هودسون أودوي.