موعد مباراة تشيلسي وشيفيلد بالدوري الإنجليزي

السبت 07/نوفمبر/2020 - 03:39 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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يستضيف ملعب ستامفورد بريدج اليوم مباراة تجمع بين تشيلسي صاحب الأرض ونظيره شيفيلد يونايتد ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج .


وتقام مباراة تشيلسي وشيفيلد بالبريميرليج فى تمام السابعة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة ونصف مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس 2.


ويأتي تشكيل تشيلسي المتوقع كالتالي:-

في حراسة المرمى : ميندي.

في خط الدفاع : تشيلويل ، زوما ، رودريجر ، زوما.

في خط الوسط : كانتي ، جورجينيو ، ماونت.

في خط الهجوم : زياش ، فيرنر ، هودسون أودوي.

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