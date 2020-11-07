موعد مباراة تشيلسي وشيفيلد بالدوري الإنجليزي
السبت 07/نوفمبر/2020 - 03:39 م
محمد جمال
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يستضيف ملعب ستامفورد بريدج اليوم مباراة تجمع بين تشيلسي صاحب الأرض ونظيره شيفيلد يونايتد ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج .
وتقام مباراة تشيلسي وشيفيلد بالبريميرليج فى تمام السابعة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة ونصف مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس 2.
ويأتي تشكيل تشيلسي المتوقع كالتالي:-
في حراسة المرمى : ميندي.
في خط الدفاع : تشيلويل ، زوما ، رودريجر ، زوما.
في خط الوسط : كانتي ، جورجينيو ، ماونت.
في خط الهجوم : زياش ، فيرنر ، هودسون أودوي.