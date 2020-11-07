محمود حسين يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب





أدلى الدكتور محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بصوته في الانتخابات البرلمانية التي يشارك فيها كمرشح ضمن القائمة الوطنية.





وأدلى محمود حسين بصوته في الانتخابات بمدرسة بورسعيد الثانوية العسكرية مطالبا الجميع بضرورة المشاركة الفعالة في العملية الانتخابية ومسار الديمقراطية.





ويتواجد الدكتور محمود حسين ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر رقم ١، عن قطاع شرق الدلتا، في الانتخابات التي تجرى حاليا بعدد من المحافظات.





يذكر أن محمود حسين يمتلك تاريخا كبيرا كونه الوكيل للجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ويمتلك شعبية كبيرة بعدما قدم خلال ٤ سنوات عشرات المشروعات لدعم محافظة بورسعيد التي يمثلها في البرلمان











