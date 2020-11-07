موعد إعلان الأهلي عن صفقته الجديدة

السبت 07/نوفمبر/2020 - 03:36 م
بدر يانون
بدر يانون
محمد الصو
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استقر المغربي بدر بانون مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الجديد، على التواجد في القاهرة يوم الأربعاء المقبل، من أجل إعلان انضمامه بصفة رسمية.

وكان اللاعب غادر مع فريقه السابق الرجاء المغربي إلى الدار البيضاء، عقب الهزيمة أمام الزمالك، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويأتي وصول المدافع المغربي للقاهرة، عقب إنهاء كافة إجراءاته في المغرب وتخليص التصاريح الخاصة بأسرته، والتي ستأتي معه.

وقرر النادي الأهلي قيد بدر بانون، في قائمة الأهلي للموسم الجديد، استعدادًا للمشاركة في مباريات كأس مصر المقبلة، أمام نادي أبو قير للأسمدة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نادي الزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.



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