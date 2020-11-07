ترامب: مئات الآلاف من الأصوات لم يسمح لمراقبينا بالتواجد حين فرزها

السبت 07/نوفمبر/2020 - 03:36 م
ترامب
ترامب
وكالات
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قال الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته دونالد ترامب، إن البطاقات غير القانونية ساهمت في تغيير النتائج في ولاية بنسلفانيا والولايات ذات التقارب الشديد مع المرشح الديمقراطي جو بايدن.

 

 وأضاف ترامب، اليوم السبت، في تصريحات صحفية نشرتها قناة سكاي نيوز عربية: "مئات الآلاف من الأصوات لم يسمح لمراقبينا بالتواجد حين فرزها".

 

وتابع ترامب، أن عشرات الآلاف من بطاقات الاقتراع وصلت بطريقة غير قانونية مساء يوم الانتخابات.

 

 وشهدت الساعات الماضية منافسة شرسة وحاسمة، بين كلا من الرئيس دونالد ترامب الذي يسعى للفوز بولاية ثانية.

 

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها، يوم الثلاثاء الماضي، أمام الناخبين الأمريكيين في 11 ولايات هي فيرجينا ونيويورك ونيوجيرسي ومين وكنتاكي وكونيتيكت وإنديانا ونيوهامبشاير، وفيرجينيا الغربية وأوهايو وكارولينا الشمالية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الأمريكية.

 

وقد جرت يوم الثلاثاء 3 نوفمبر، عملية التصويت المباشر من خلال صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد أن أدلى نحو 100 مليون أمريكي بأصواتهم عبر البريد والتصويت عن بعد، بسبب الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد.

 

ويذكر أن الأمريكيون ينتخبون الرئيس وأعضاء الكونجرس بمجلسيه الشيوخ والنواب وحكام الولايات، حيث تجري الانتخابات علي 35 مقعدًا بمجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون من أصل 100 مقعد ومجلس النواب بأكمله وحكام بعض الولايات. ويتوقع فوز الديمقراطيين بـ209 مقاعد من مقاعد مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون منذ 2018 بسهولة، بينما يجدون تأييدًا ضعيفًا في مناطق لها 24 مقعدًا بينما يتوقع فوز الديمقراطيين بـ165 مقعدًا بسهولة بينما يلقون تأييدًا ضعيفًا في 37 مقعدًا.

 

 

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