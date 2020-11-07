برشلونة سيواجه صعوبات في ضم هالاند

السبت 07/نوفمبر/2020 - 03:32 م
هالاند
هالاند
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كشفت تقارير عن أن نادي برشلونة الإسبانب سيواجه صعوبات في ضم المهاجم النرويجي الواعد إرلينغ هالاند، الذي قد تصل قيمته لأكثر من 90 مليون يورو.


وأوردت صحيفة موندو ديبورتيفو الكاتالونية اليوم السبت، إلى أن هالاند كان سيكلف خزينة برشلونة 20 مليوناً فقط حال قام بضمه خلال موسم الانتقالات الشتوية 2019/2020، لكن بروسيا دورتموند الألماني حصل عليه بهذا المقابل قادماً من سالزبورغ النمساوي، في يناير (كانون الثاني) الماضي.


وأشارت إلى أن الصعوبة الآن للحصول على خدمات اللاعب صاحب الـ20 عاماً تكمن في المطالب المبالغ فيها من قبل وكيل أعماله، مينو رايولا، خاصة وأن عمولته ضخمة للغاية، قد تصل لـ20 مليون يورو، إضافة لأن والد هالاند أيضاً سيطالب بالحصول على عمولته.


وأوضحت أنه رغم قيمته المرتفعة حالياً، فإن هناك أندية كبيرة ستسعى لضمه بالتأكيد مستقبلاً مثل ليفربول بطل إنجلترا أو بايرن ميونخ الذي يبحث عن خليفه للبولندي روبرت ليفاندوفسكي مع تقدمه في العمر (32 عاماً) وكذلك ريال مدريد.


ويعد هالاند ماكينة أهداف حقيقية، حيث سجل عشرة أهداف هذا الموسم مع "أسود فيستفاليا" خمسة في البوندسليغا وثلاثة في التشامبيونز ليغ وهدف في السوبر الألماني.


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