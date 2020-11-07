عثمان ديمبلي يحل معضلة مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن حقيقة سعي مانشستر يونايتد وراء الظفر بخدمات أحد نجوم فريق برشلونة، خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.





ووفقاً لما ورد بصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن مانشستر يونايتد يستهدف التعاقد مع مهاجم جديد، من أجل حل معضلة الهجوم التي أسهمت في النتائج السيئة للفريق مؤخرًا، وآخرها الهزيمة أمام آرسنال وباشاك شهير، على التوالي، وقد وجد ضالته في الفرنسي عثمان ديمبلي".





وأضافت:" حاول مانشستر يونايتد استعارة ديمبلي في الميركاتو الصيفي الأخير، لكنه لم يتوصل لاتفاق مع برشلونة، إلا أن اللاعب ما يزال يحظى بثقة مسؤولي مانشستر يونايتد".





واختتمت:" استمرارية النرويجي أولي جونار سولسكاير، المدير الفني، في منصبه باتت موضع شك، وإن الأقرب لخلافته هو الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني السابق لتوتنهام".





وينتهي عقد ديمبلي مع برشلونة في صيف 2022، ولكن لم يستعد فريق مانشستر يونايتد لشرائه حاليًا، وتمسكهم بعدم وجود بند شراء إلزامي.











