بعد عرض أولى حلقاته.. أكرم حسني يُشيد بمسلسل "ما وراء الطبيعة"



وعلق أكرم حسني، على الصورة وكتب: "اتفرجت على أول حلقة ايه العظمة دي ، برافو لكل صناع العمل من أداء عبقري لأحمد أمين ، لإضاءة وصورة مبهرة لشيكو ، لموسيقي تصويرية لخالد الكمار، لمونتاج أحمد حافظ، لحوار ورؤية ابداعية لعمرو سلامة، للمخرج المنفذ المحترم محمد حفظي، شكرا لكل صناع ما وراء الطبيعة، شرفتونا".





مسلسل "ما وراء الطبيعة"، أول مسلسل أصلي مصري متوفر بالوصف الصوتي باللغة العربية لضعاف البصر والمكفوفين، والوصف النصي باللغة العربية لضعاف السمع ، ويأتي الموسم الأول من مسلسل "ما وراء الطبيعة" مكون من 6 حلقات وتكون كل حلقة بعنوان خاص بها.





"ما وراء الطبيعة"، بطولة: د. رفعت إسماعيل يقوم بدوره أحمد أمين، ماجي ماكيلوب تقوم بدورها رزان جمّال، هويدا تقوم بدورها آية سماحة، رئيفة تقوم بدورها سماء إبراهيم، شيراز تقوم بدورها ريم عبدالقادر، لوسيفر يقوم بدوره كريم الحكيم، رضا يقوم بدوره رشدي الشامي، مدحت يقوم بدوره خالد إبراهيم، طلعت يقوم بدوره باتع خليل، إلهام تقوم بدورها سالي عقيل، رمزي يقوم بدوره أمجد الحجار، كمال يقوم بدوره عبدالسميع عبدالله، إبراهيم النوبي يقوم بدوره منصور عبدالقادر، طه يقوم بدوره آدم وهدان، رفعت (الطفل) يقوم بدوره عمر أحمد، رضا (الشاب) يقوم بدوره أحمد داش، إلهام (الطفلة) لي لي صلاح، رئيفة (الطفلة) تقوم بدورها جودي رامي، طلعت (الطفل) يقوم بدوره بلال مصطفى، مدحت (الطفل) يقوم بدوره سيف صفوت، إبراهيم النوبي (الطفل) يقوم بدوره مؤمن، عز الدين يقوم بدوره سند مفتاح، جبريل يقوم بدوره حسن قرفال، الخضراوي باشا يقوم بدوره هشام زكي، نرجس تقوم بدورها فاطمة البناوي".

أشاد الفنان أكرم حسني، بمسلسل "ما وراء الطبيعة" الذى تم عرضه منذ أيام على Netflix.ونشر أكرم، صورة تجمعه بالفنان أحمد خالد أمين، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".