جلسة بين الزمالك وباتشيكو لمناقشة ملف الراحلين والصفقات الجديدة

يعقد جهاز الكرة بالنادي الزمالك جلسة خاصة مع المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق، لمناقشة بعض الملفات الهامة بالفريق وعلى رأسها ملف الراحلين والصفقات الجديدة.









ويرغب جهاز الكرة تحديد قائمة الراحلين عن صفوف الزمالك خلال الفترة الحالية سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، ومعرفة احتياجات المدرب بخصوص الصفقات الجديدة التي يستهدف النادي التعاقد معهم.









واستقر باتشيكو على أسماء بعض اللاعبين الراحلين عن صفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الحالية ويأتي في مقدمتهم، محمد عنتر ومحمد عبد السلام وكريم بامبو، وعمر السعيد، وقد يرحل أيضا عن صفوف الفريق المهاجم الكونغولي كابونجو كاسونجو وفقا للصفقات الجديدة للفريق.









كما سيناقش أمير مرتضى المشرف العام على الكرة مع باتشيكو في الجلسة المنتظرة بينهما استعدادات الفريق لمواجهة غريمه الأهلي في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا المحدد له 27 نوفمبر الجاري.



