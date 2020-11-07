مي سليم لـ"الفجر الفني": ماحمسنى للمشاركة في "خيط حرير" الورق.. وأقدم دور فتاة شعبية مع محمد رجب "حوار"

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متعددة المواهب استطاعت أن تثبت موهبتها فى التمثيل كما أثبتتها فى الغناء، تعيش حالة من النشاط الفنى حيث تشارك مع النجمة مى عز الدين فى مسلسل "خيط حرير"، كما تستعد لعرض مسلسل "ضربة معلم"، مع النجم محمد رجب.





أجرى "الفجر الفني" حواراً خاصا مع النجمة مى سليم، لتكشف لنا كواليس مسلسل "خيط حرير"، أسبابها قبولها للدور، وأصعب المشاهد التي واجهتها أثناء التصوير، وتعليقها على عرض العمل خارج السباق الرمضاني، وتفاصيل شخصيتها فى "خيط حرير".





وإلى نص الحوار:





حدثينا عن أسباب قبولك للمشاركة فى مسلسل "خيط حرير"؟



من أولى العوامل لقبولى للدور هو الورق، فالمؤلف محمد سليمان عبد الملك كتب ورق رائع جداً وهذا يعتبر ثان تعاون لى معه بعد مسلسل "فرق توقيت"، وسعيدة جدا بالعمل لأول مرة مع المخرج إبراهيم فخر، بالإضافة إلى وجود فريق عمل مميز، كما أن الشخصية التى أقدمها فى المسلسل كانت سبب قوى من أسباب مشاركتي فى "خيط حرير".







كيف جاء ترشيحك لدور سوزان فى "خيط حرير"؟





جاء ترشيحى من قبل الشركة المنتجة والمخرج إبراهيم فخر، وأنا حقيقي استمتعت جدا بالعمل معه.







ما الذى جذبك فى شخصية "سوزان" التى تقدميها فى "خيط حرير"؟



شخصية سوزان هى شخصية مليئة بالمشاعر ستجعلك تتعاطف معاها وتعلم أنها مظلومة والشخصية بها مفاجآت كثيرة ستعرفونها عندما تشاهدوا باقي حلقات المسلسل.







ما أصعب المشاهد التى واجهتك أثناء التصوير؟





لا توجد مشاهد صعبة بمعنى الكلمة، ولكن المشاهد كان بها مشاعر كثيرة ملئية بالوجع، وهناك بعض المشاهد بينى وبين نيقولا معوض بها مشاعر قاسية، هذه اعتبرها من أصعب المشاهد.







كيف كان التعاون مع مى عز الدين ونيقولا معوض؟



استمعت جدا بالعمل معاهم، والكواليس كانت جميلة وهادئة وأنا سعيدة بهذه التجربة معاهم هم وكل فريق العمل.







هل تابعت ردود أفعال الجمهور على المسلسل؟



بالفعل تابعت ردود أفعال الجمهور على المسلسل وسعدت بها جدا، فالناس مبسوطة بالعمل ومشدودة بشكل كبير لتعرف قصة كل شخص فى المسلسل، والعمل استطاع أن يلفت انتباه الكثير لأن الجمهور يميل أكثر نحو الأعمال الاجتماعية.





ما أبرز التعليقات التى وجهت ليك عن شخصية "سوزان"؟





طرحت علي بعض الأسئلة من قبل الجمهور مثل ماذا سيحدث لسوزان، وهل هى زوجة خائنة أم لا وهل تحب زوجها أم لا وماذا ستكون علاقتها بمى عز الدين، كثير من هذه الأسئلة، فالجمهور متشوق لمعرفة الأحداث.







رأيك فى عرض المسلسل على منصة إلكترونية؟





يعتبر الآن أن أهم الأعمال الفنية أصبحت تعرض على منصات إلكترونية، واعتقد خلال الفترة المقبلة ستكون للمنصات الإلكترونية نسبة كبيرة من المشاهدة.







هل حزنت من خروج المسلسل من السباق الرمضاني الماضى؟



لا لم أحزن تماماً فالمسلسل الجيد لا يشغله وقت عرضه سواء فى رمضان أو غيره، فالمسلسل هو الذى يفرض نفسه على الجمهور بقصته وإمكانياته.







تخوضي تجربة جديدة مع محمد رجب.. حدثينا عن تفاصيل شخصيتك فيها؟



أقدم فى مسلسل "ضربة معلم"، شخصية فتاة شعبية بنت بلد واقدمها بشكل مختلف وجديد تماما عن ماقدمته من قبل، واراهن أن الشخصية ستنال إعجاب الجمهور، كما أن المسلسل سيحظى بصدى كبير فور عرضه.