جنوب الوادي تكرم الطلاب الفائزين بالمسابقة الفنية

السبت 07/نوفمبر/2020 - 03:26 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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قام الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادى بتكريم الطلاب الفائزين بالمسابقة الفنية التي نظمتها ادارة النشاط الفني بالإدارة العامة لرعاية الطلاب.

حيث تم تكريم كل من الطالب عمر ابراهيم احمد الحاصل على المركز الاول في مسابقة الغناء الفردي وفى المركز الثاني الطالبة أماني سعد رمضان والطالب فام فهمى فريد في المركز الثالث

وفى مسابقة العزف الفردي حصل الطالب محمد عبد الشافي على المركز الاول والطالبة سمر محمد على على المركز الثاني والطالبة شيماء عبادي على المركز الثالث

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