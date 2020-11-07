رئيس جنوب الوادي: مصلحة الطالب هي الهدف الأول للجامعة

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التقى الدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى بحضور الدكتور أحمد عكاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور أحمد كمال نصارى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور دويب حسين صابر عميد كلية الحقوق بأعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق حيث رحب بهم متمنيًا لهم عامًا حافلًا بالعطاء.



ودعا رئيس الجامعة إلى استمرار التواصل والحوار من اجل تضافر الجهود للارتقاء بالعملية التعليمية، من خلال التطوير المستمر للمناهج والخطط الدراسية.



استمع رئيس الجامعة إلى كافة الاقتراحات وأجاب عن جميع الأسئلة والاستفسارات الموجهة له من قبل أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والمتعلقة بطبيعة عملهم ومنها زيادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية وانشاء مبنى مستقل للكلية وقاعة للحاسب الآلى وتفعيل دور الكلية في خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتفعيل مركز التحكيم بالكلية



وفى نهاية الاجتماع أكد رئيس الجامعة أن مصلحة الطالب هى الهدف الأول للجامعة التى تهتم بتقديم منتج للمجتمع يضاف إلى قوى الإنتاج في الوطن. وإدارة الجامعة تعمل على تيسير سبل إنجاح هذه المنظومة