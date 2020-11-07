شاهد.. وزير الداخلية يدلي بصوته: أجهزتنا في حالة استنفار لتأمين الانتخابات

أدلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بصوته الانتخابي في المرحلة الثانية لانتخابات النواب 2020 صباح اليوم السبت.





وقالت الإعلامية نانسي نور، خلال التغطية الخاصة للمرحلة الثانية من انتخابات النواب 2020 عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إن وزير الداخلية أكد أن كافة أجهزة وزارة الداخلية في حالة استنفار قصوى لتأمين المواطنين، وتهيئة الأجواء المناسبة لسير العملية الانتخابية بالشكل الذي يليق بالدولة المصرية.





وأشار اللواء محمود توفيق، خلال إدلائه بصوته الانتخابي، إلى أن كافة المحافظات تشهد حالة من الاستقرار الأمني، ومجريات العملية الانتخابية تسير بشكل منتظم، حسبما أوضحت المذيعة.





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أصدر ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات توجيهاته لمدير عام المركز الصحفي للمراسلين الأجانب بإقامة غرفة عمليات خلال فترة إجراء انتخابات مجلس النواب بمقر المركز الصحفي بماسبيرو، وذلك لتقديم كافة التسهيلات للمراسلين الأجانب المشاركين في تغطية المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب في 13 محافظة بما يمكنهم من أداء عملهم على الوجه الأمثل.





‎ويبلغ عدد هؤلاء المراسلين 570 مراسلًا يمثلون عدد 166 مؤسسة إعلامية تم اعتمادهم بقاعدة بيانات الهيئة الوطنية للانتخابات واستخراج تصاريح التغطية الإعلامية لهم لمتابعة سير العملية الانتخابية من داخل اللجان وخارجها.



