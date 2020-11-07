15 لاعب في القائمة الأولي لنادي الضبعة المطروحي بالقسم الثالث

السبت 07/نوفمبر/2020 - 03:23 م
بوابة الفجر
أحمد تيتو
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إستقر مجلس إدارة نادي الضبعة " أحد أندية القسم الثالث " بمطروح على قيد 15 لاعب بالقائمة الاول للفريق استعدادا للموسم الجديد 2021/2020 .

هذا وقد جاءت القائمة كالتالي:
عرفة خميس عرفة، و عبدالرحمن بسيوني ،وهاني عسران عبدالحليم، وجمال صبحي محمد، و
أمير إبراهيم إبراهيم ، و محمود خميس "معاذ"، وزين إبراهيم بدوي، و محمد ذكي عبدالرازق "بيبو ذكي"، والسيد أحمد "ياسر ماريو"، ومحمد عبودة "كيا"، ومهند اسامة حسن، ومحمد موسى محمد "السيسي"، ومحمد صبحي، وعلي السيد عبدالله "علي الرمادي"، ومحمد أشرف.

ويذكر أن الجهاز الفني يتكون من : عبد الله السعيد مدير الكرة، و عبد العظيم أحمد مدير فني، وأحمد نادر مدرب عام، ومحمد صبري مدرب مساعد، ومحمد غزالة مدرب حراس المرمي، وياسر عبد الفتاح طبيب.

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