جلسة خاصة بين عبدالحفيظ وحارس الأهلي لحسم مصيره

قرر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقد جلسة خاصة مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق، من أجل حسم مصيره خلال الفترة المقبلة.









وكانت عدة أندية على رأسها البنك الأهلي وأسوان، طالبوا بالحصول على خدمات مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.









وتأتي جلسة الحارس مع عبدالحفيظ، من أجل التناقش حول العروض المقدمة له، وحسم موقفه سواء بالبقاء أو الخروج لمدة موسم.









وشارك شوبير مع المارد الأحمر، خلال مواجهة الترسانة ضمن منافسات دور الستة عشر لمسابقة كأس مصر، وظهر بمستوى مميز نال خلاله الإشادة من مديره الفني.









وأكد بيتسو موسيماني المدير الفني خلال جلسته مع إدارة النادي، عدم رغبته فى رحيل الحارس الشاب وضم بديل له، خلال الفترة المقبلة.



