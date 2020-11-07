رئيس وفاق سطيف يعلن عن رغبته بتولي رئاسة رابطة الدوري الجزائري

السبت 07/نوفمبر/2020 - 03:11 م
بوابة الفجر
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قام رئيس نادي وفاق سطيف الجزائري عز الدين أعراب ، بالإعلان عن رغبته في الترشح لرئاسة رابطة دوري المحترفين.


وقال أعراب، في تصريح للتليفزيون الجزائري أمس الجمعة :"سأغادر وفاق سطيف في فبراير أو مارس المقبلين، وبالمقابل سأترشح لرئاسة رابطة دوري المحترفين".


وسبق لأعراب أن شغل عضوية المكتب التنفيذي لرابطة الدوري الجزائري خلال عهدة الرئيس السابق، محفوظ قرباج.


وبات أعراب أول مسؤول يعلن رغبته في الترشح لرئاسة الرابطة، التي لا تزال في عهدة عبد الكريم مدوار، بقرار من اتحاد الكرة الجزائري.


ومن المتوقع أن تعقد الجمعية الانتخابية للرابطة في الربع الأول من 2021، وستكون مسبوقة بعقد جمعية عمومية لمطابقة لوائحها خاصة بعد التغيير الذي طرأ على تشكيلة أعضائها.

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