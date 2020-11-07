غرفة عمليات "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" تعقد مؤتمرا صحفيا بعد قليل

السبت 07/نوفمبر/2020 - 03:12 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
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تعقد غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مؤتمرا صحفيا بعد قليل، لاستعراض المشهد الانتخابي بمحافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020.

وبدأت غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعمال الرصد والمتابعة لانتخابات مجلس النواب 2020، التي انطلقت مرحلتها الثانية في الداخل اليوم السبت، بـ1500 متابع حصلت على تصريحات لهم من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتنعقد غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، داخل مقر التنسيقية بالقاهرة، لرصد انتظام التصويت، والخروقات أمام اللجان.

وتواصل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين متابعة سير العملية الانتخابية حتى إعلان النتائج النهائية من الهيئة الوطنية للانتخابات، وتظل في حالة انعقاد حتى إنجاز المرحلة الثانية من عملية التصويت.

وتعتمد التنسيقية على متابعيها فى المحافظات، كما تعتمد غرفة العمليات والمركز الإعلامي بالتنسيقية على التكنولوجيا الحديثة، يشارك فيه المتابعون عن طريق تقنية «الفيديو كونفرانس».

واقتنصت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين 9 مقاعد في اللجولة الأولى التي أجريت يومي 24 و25 أكتوبر المنقضي، حيث تنافس على 26 مقعدا ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر.


وكانت قد فتحت اللجان الانتخابية، اليوم السبت، أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحًا، أمام المواطنين؛ للتصويت فى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، والتي تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً لمدة يومين.

وفتحت اللجان الفرعية البالغ عددها 9468 لجنة، أبوابها، لاستقبال الناخبين الذي يتجاوز عددهم الـ31 مليون ناخب، في المرحلة الثانية من الانتخابات.

وتُجرى انتخابات المرحلة الثانية فى 13 محافظة، وهي: "القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء".

ويتنافس بالنظام الفردى في المرحلة الثانية 2083 مرشحًا في 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة في المرحلة الثانية 284 مرشحًا أساسيًا، وبالنسبة لنظام القوائم فهناك القائمة الوطنية من أجل مصر تنافس قائمة تحالف المستقلين، بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد، أما في دائرة قطاع شرق الدلتا، فيأتي التصويت بين القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعدًا.

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