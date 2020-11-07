محمد صلاح: جوتا قدم أداء جيد منذ قدومه إلى ليفربول

تحدث الفرعون محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزى، عن أن إصابة زميله الهولندى فان دايك ووصفها بصعبة للغاية وأشاد بقدرات دييجو جوتا.









وخلال تصريحات تلفزيونية قال محمد صلاح: " بالطبع فان دايك تعرض لإصابة صعبة لأنه كان يشارك فى جميع المباريات، اللاعبين الصغار الذين لعبوا كانوا جيدين ويريدون التطور ونتحدث معهم دائما لتشجيعهم".









وعلق أيضا على تألق النجم البرتغالي دييجو جوتا مع ليفربول مؤخرا، قائلا "جوتا قدم أداء جيد منذ قدومه وسجل عدد جيد من الأهداف، وهذا ساعدنا طبعا ويتيح تعدد الخيارات".









جدير بالذكر أن يستعد صلاح مع فريقه ليفربول لمواجهة نارية أمام مانشستر سيتى، والمقرر إقامتها السادسة والنصف من مساء بعد غد الأحد، على ستاد "الاتحاد"، في قمة منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".



