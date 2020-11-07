جمعية قدامى الرياضيين بالفيوم تكرم المدربين المتميزين بالمحافظة

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قررت جمعية قدامى الرياضيين بالفيوم اقامة احتفالية لتكريم المدربين المتميزين من ابناء المحافظة الذين حققوا انجازات خلال هذا العام فى اللعبات المختلفة.



كان مجلس ادارة الجمعية قد عقد اجتماعا بنادى المحافظة برئاسة الكابتن احمد جمعه رئيس مجلس الادارة وحضره اللواء وحيد الزمان زكريا نائب رئيس مجلس الادارة والعميد محمد رمضان امين عام الجمعية والكابتن صبرى برديسى امين الصندوق والاعضاء اجلال زيدان واحمد خطيرى وخالد صلاح ومحمود مهدلى وسيد الشورة وعادل زيان.



ناقش الاجتماع تنشيط العضوية واهمية ايجاد موارد حتى تتمكن الجمعية من تأدية مهامها فى خدمة الرياضة والرياضيين بالمحافظة وتقرر اقامة حفل تكريم للمدربين المتميزين بالمحافظة خلال الايام القادمة.



