جمعية قدامى الرياضيين بالفيوم تكرم المدربين المتميزين بالمحافظة

السبت 07/نوفمبر/2020 - 03:09 م
بوابة الفجر
ريهام على
Advertisements

قررت جمعية قدامى الرياضيين بالفيوم اقامة احتفالية لتكريم المدربين المتميزين من ابناء المحافظة الذين حققوا انجازات خلال هذا العام فى اللعبات المختلفة.

كان مجلس ادارة الجمعية قد عقد اجتماعا بنادى المحافظة برئاسة الكابتن احمد جمعه رئيس مجلس الادارة وحضره اللواء وحيد الزمان زكريا نائب رئيس مجلس الادارة والعميد محمد رمضان امين عام الجمعية والكابتن صبرى برديسى امين الصندوق والاعضاء اجلال زيدان واحمد خطيرى وخالد صلاح ومحمود مهدلى وسيد الشورة وعادل زيان.

ناقش الاجتماع تنشيط العضوية واهمية ايجاد موارد حتى تتمكن الجمعية من تأدية مهامها فى خدمة الرياضة والرياضيين بالمحافظة وتقرر اقامة حفل تكريم للمدربين المتميزين بالمحافظة خلال الايام القادمة.

جمعية قدامى الرياضيين بالفيوم تكرم المدربين المتميزين بالمحافظة
جمعية قدامى الرياضيين بالفيوم تكرم المدربين المتميزين بالمحافظة
جمعية قدامى الرياضيين بالفيوم تكرم المدربين المتميزين بالمحافظة
جمعية قدامى الرياضيين بالفيوم تكرم المدربين المتميزين بالمحافظة
جمعية قدامى الرياضيين بالفيوم تكرم المدربين المتميزين بالمحافظة
جمعية قدامى الرياضيين بالفيوم تكرم المدربين المتميزين بالمحافظة
جمعية قدامى الرياضيين بالفيوم تكرم المدربين المتميزين بالمحافظة
جمعية قدامى الرياضيين بالفيوم تكرم المدربين المتميزين بالمحافظة
جمعية قدامى الرياضيين بالفيوم تكرم المدربين المتميزين بالمحافظة
جمعية قدامى الرياضيين بالفيوم تكرم المدربين المتميزين بالمحافظة
جمعية قدامى الرياضيين بالفيوم تكرم المدربين المتميزين بالمحافظة
جمعية قدامى الرياضيين بالفيوم تكرم المدربين المتميزين بالمحافظة

أخبار تهمك

عاجل.. بدء ساعة الراحة لليوم الأول بانتخابات النواب 2020

منذ أقل من ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 224 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 14 حالة وفاة

منذ حوالي 15 ساعة

بعد إصابتها بكورونا.. نشوى مصطفى توجه رسالة لمصر

منذ يوم

خطوة مفاجئة من اتحاد الكرة لنقل نهائي إفريقيا من برج العرب

منذ ساعة و 27 دقيقة

الأهلي يتخذ خطوة جديدة قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 11 دقيقة

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن فترة حضانة فيروس كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

الصور الأولى لهنادى مهنى من حفل زفافها

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل| جو بايدن: لن أعلن فوزي.. وسأكسب بأغلبية عظمى

منذ حوالي 10 ساعات

حكاية "أنثى الشيطان"| عشرينية قتلت زوجها من أجل أحضان عمها.. وشقيقته: مات شقيان (صور)

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل.. ترامب: الرئاسة باتت أكثر أهمية مع هجوم الديموقراطيين

منذ حوالي 21 ساعة

الفيديو الرابع لطفل المرور يثير الجدل داخل محطة الوقود (فيديو)

منذ يوم

قرار جديد من التعليم العالي بشأن واقعة إهانة أستاذ جامعي بالإسكندرية للقرآن

منذ يوم

جلسة خاصة بين عبدالحفيظ وحارس الأهلي لحسم مصيره

منذ ساعة الا ربع

بشائر سارة.. مواعيد قريبة لظهور "لقاح كورونا"

منذ يوم

عاجل| المنطقة الشمالية تتدخل لتصريف المياه من كورنيش الإسكندرية (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

سموحة يعلن التعاقد مع 3 صفقات جديدة لتدعيم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:02 م

عاجل.. بدء ساعة الراحة لليوم الأول بانتخابات النواب 2020

خطوة مفاجئة من اتحاد الكرة لنقل نهائي إفريقيا من برج العرب

02:31 م

الصور الأولى لهنادى مهنى من حفل زفافها

08:49 م

حكاية "أنثى الشيطان"| عشرينية قتلت زوجها من أجل أحضان عمها.. وشقيقته: مات شقيان (صور)

01:10 م

الفيديو الرابع لطفل المرور يثير الجدل داخل محطة الوقود (فيديو)

01:17 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه