انتخابات النواب.. مساعدات فورية لكبار السن أمام صناديق الاقتراع

السبت 07/نوفمبر/2020 - 03:03 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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أمام اللجان وصناديق الاقتراع، تلقى كبار السن معاملة خاصة من قبل القائم على تنظيم العملية الانتخابية في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب التي بدأت في صباح اليوم السبت، وسط إجراءات وقائية مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19".

وفيما يلي يرصد "الفجر" أبرز المشاهد التي كشف عن المساعدات التي تقدم لكبار السن أمام لجان المرحلة الثانية من انتخابات النواب:

- حرصت قوات الأمن المعينة خدمة من الخارج أمام، على تسهيل العملية الانتخابية على كبار السن والمعاقين، الذين لم يتمكنوا صعود السلالم بتوصيلهم إلى مقر لجانهم الانتخابية على كرسى متحرك، وتم توفير هذه الكراسى على أبواب المدارس التي بها اللجان الانتخابية.

- في عدد من محافظات المرحلة الثانية انتشرت اللجان من الشباب والفتيات المتطوعين لمساعدة كبار السن على الدخول للجان،للإدلاء بأصواتهم.

- قام رئيس لجنة مدرسة بشبيش الثانوية المشتركة التابعة لمركز المحلة الكبرى، بالتوجه إلى رجل مسن ومساعدته لكي يتمكن من الإدلاء بصوته في لفتة إنسانية رائعة.

- توجه رئيس لجنة مدرسة بورسعيد الثانوية العسكرية إلى خارج اللجنة لمساعدة مسن يعانى من صعوبة الحركة للتصويت فى انتخابات مجلس النواب، بعد أن كان المسن قد توجه للجنة الفرعية على كرسى متحرك، وفور إبلاغ رئيس اللجنة اصطحب أحد معاونيه وتوجه إلى خارج اللجنة ومعه بطاقة التصويت، ليتمكن المسن من اختيار من يمثله نظرا لصعوبة نزوله من الكرسى المتحرك.

- قام عدد من الضباط بمساعدة مسن وحمله للإدلاء بصوته داخل لجنته الانتخابية بمدرسة محمد فريد بمدينة حلوان.

- شهدت إحدى اللجان بحي غرب شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، مساعدة رئيس اللجنة لسيدة مسنة من ذوي الاحتياجات الخاصة، للإدلاء بصوتها في انتخابات مجلس النواب.


وأجريت انتخابات المرحلة الثانية للمصريين في الخارج أيام 4 و5 و6 نوفمبر 2020، وتجرى انتخابات المرحلة الثانية في الدخل اليوم وغدا، على أن يتم إعلان نتيجة انتخابات المرحلة الثانية بحد أقصى يوم 15 نوفمبر 2020.

وتضم محافظات المرحلة الثانية للانتخابات محافظات القاهرة والقليوبية والغربية والمنوفية وكفر الشيخ ودمياط والشرقية والإسماعيلية وبورسعيد والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.

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