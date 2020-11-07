موعد مباراة ريال مدريد أمام فالنسيا في الدوري الإسباني

يستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نظيره فالنسيا، مساء غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.









وتقام مباراة ريال مدريد أمام فالنسيا، على أرضية ملعب المستايا، معقل الخفافيش.









ريال مدريد يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 16 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن المتصدر ريال سوسيداد، في حين يتواجد فالنسيا في المركز الثالث عشر برصيد 8 نقاط.









ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.



