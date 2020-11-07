أزمة تواجه الأهلي والزمالك بسبب اتحاد الكرة

يواجه النادي الأهلي وغريمه التقليدي أزمة قوية خلال الفترة الحالية بسبب اتحاد الكرة المصري واختياره لموعد القيد للاعبين في الموسم المقبل.





وتضرب النادي الأهلي وغريمه الزمالك أزمة قوية بسبب قيد اللاعبين للموسم الجديد.





وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد حدد موعد فتح باب القيد للاعبين حيث من المقرر أن تقوم الأندية إرسال القائمة الأولى يوم ١١ من نوفمبر الجاري، فيما حدد موعد القائمة الثانية يوم ١٩ من الشهر ذاته.





وأصبح الأهلي والزمالك في ورطة كبيرة بسبب مواعيد القيد التي حددها اتحاد الكرة، حيث لا يزال ينتظر كلا الفريقين مواجهة هامة عندما يلتقيان سويًا يوم ٢٧ من نوفمبر الجاري في نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وبسبب المواعيد التي وضعها اتحاد الكرة لقيد اللاعبين أصبح الأهلي والزمالك مجبرين على قيد لاعبين لا يحتاج إليهم في الموسم الجديد أو رحيل البعض الأخر بدون مقابل.



