قريباً.. مصلحة الضرائب تعلن عن مبادرة"جايزتك فاتورتك " لتخفيف الأعباء عن الممولين

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية على اهتمام مصلحة الضرائب بمد جسور الثقة مع المجتمع الضريبي وكافة مؤسسات المجتمع المدني من خلال سعيها لنشر الوعي الضريبي عن طريق عقد سلسلة من ندوات التوعية الضريبية المجانية للتيسير على الممولين وتقديم الدعم الفني لهم وخاصة مع مشروعات التطوير والتحول الرقمي الذي تشهده المصلحة وخاصة فيما يتعلق بمنظومة الإقرارات الإلكترونية والفاتورة الإلكترونية ،وخاصة مع قرب موسم الإقرارات الضريبية في شهر يناير القادم ، لافتًا إلى دعم ورعاية وزير المالية لهذه الندوات وحرصه على متابعتها بشكل مستمر .





وأشار السيد صقر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن مصلحة الضرائب تشهد ثورة فى مشروعات التطوير والميكنة والتي من شأنها نقل المصلحة إلى مستوى عالمى من النظم الضريبية ، و تحقيق العدالة الضريبية المنشودة ، وتعد منظومة الفاتورة الإلكترونية من أهم هذه المشروعات والتى يحقق تطبيقها عدد من المزايا منها أن المسجل يستطيع خصم الضريبة السابق سدادها على مشترياته كما أن المصلحة تستطيع التأكد من سلامة هذا الخصم ، وكذلك تيسير إجراءات الإستيفاء ، كما أن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية يقلل من المنازعات ويزيد من الثقة بين الممول والمصلحة والتى تستطيع أن تحصل على تقديرات للإيرادات بشكل دقيق .

جاء ذلك خلال ندوة النادي الأهلي بعنوان مستجدات المنظومة الالكترونية الجديدة وكيفية التعامل معها ، والتى أقيمت تحت رعاية كابتن " محمود الخطيب " رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى ، وبحضور ، و السيد صقر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة ، وسامي العوضي رئيس الإدارة المركزية للبحوث ، وثروت عبد الباقي وكيل وزارة بقطاع المعلومات ، ومحمد عبد الصمد القائم بأعمال رئيس قطاع التدريب الضريبي ورجب محروس مدير عام بالمكتب الفني لرئيس المصلحة ، ومحسن الجيار مدير مساعدة المسجلين بمصلحة الضرائب ، وعماد حلمي المدير المالي للنادي الأهلي ، وأدار الندوة عرفان فوزي محمد مدير عام قطاع التدريب الضريبي.





وأضاف السيد صقر ، أن الهدف الأسمى من تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية هو أن نصل مثل باقى دول العالم إلى مستوى أن يكون لدينا فواتير الممول لمدة شهر فتتمكن مصلحة الضرائب من ملء الإقرارات الضريبية بشكل أوتوماتيكي و وإرسالها إلى الممولين لاعتمادها فقط ، وهذه المرحلة تعد مرحلة متقدمة جداً .

واستعرض السيد صقر مشروعات تطوير المصلحة والتي مازالت في حيز التنفيذ ، ومنها مشروع الإيصال الإلكتروني B2C وهى الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني الذى سيحصل عليه المستهلك النهائي، وسيكون لدى المصلحة ، والهدف من هذا كله هو تأكد المصلحة من أن كل تاجر يحصل ضريبة من المستهلك ، يورد هذه الضريبة إلى المصلحة ، من أجل القضاء على ظاهرة قيام التاجر بزيادة سعر السلعة على المستهلك فى حالة طلبه للفاتورة فى حين أن السعر يكون شامل الضريبة بالفعل .

وصرح بأن هناك مبادرة " جايزتك فاتورتك " والتى ستعلن عنها المصلحة قريبًا ، ومن خلال هذه المبادرة سيحصل المستهلك على جوائز حال حصوله على فاتورة عند شرائه سلعة .









وعن آلية تطبيق هذه المبادرة قال السيد صقر ، أن المواطن عند قيامه بشراء سلعة يطلب من البائع فاتورة كما يطلب منه إشراكه فى مبادرة " جايزتك فاتورتك " ، ويقوم التاجر بإدخال رقم محمول المستهلك وقيمة الفاتورة على نظام المبادرة ويتم إرسال رسالة قصيرة إلى المستهلك لتأكيد المعاملة ، وعند تأكيد المستهلك يستقبل رسالة بالجائزة التى حصل عليها وتقدر بنسبة خصم معينة ، كما أنه بعد عدد محدد من التعاملات يحصل على جائزة مالية يستطيع الحصول عليها من أماكن محددة ، هذا بالإضافة إلى وجود سحب على جوائز كبرى .





وأوضح رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الهدف من هذه المبادرة تغيير الصورة الذهنية للمصلحة بأنها ليست مصلحة جباية تحصل أموال فقط بل تمنح جوائز، وكذلك تغيير ثقافة المواطن إلى أن يكون حريصًا على الحصول على فاتورة .





وأضاف، أن مركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب المصرية يقوم بالرد على كافة الاستفسارات ، وفى حالة وجود استفسار يحتاج الرد عليه إلى دراسة يتم الرد خلال ٤٨ ساعة من خلال الوسيلة التى يحددها صاحب الاستفسار سواء رسالة نصية قصيرة أو بريد إلكتروني أو اتصال تليفونى وذلك كله من خلال الاتصال على الخط الساخن ١٦٣٩٥.





وأشار إلى اهتمام مصلحة الضرائب المصرية بتطوير العنصر البشري لديها ليستطيع مواكبة التطور التكنولوجي وذلك من خلال عقد دورات تدريبية للعاملين ، كما أشار إلى أن التطوير الذى تشهده التشريعات الضريبية ومنها التعديلات التى تم إجراؤها على قانون الضريبة على القيمة المضافة بيتم فيها مراعاة البعد الاجتماعي عند إجراء هذه التعديلات .





ومن جانبه قال عماد حلمى المدير المالي للنادى الأهلى خلال كلمته التى ألقاها خلال الندوة أن هذه تعد المرة الأولى فى تاريخ النادى الأهلى التى يتم فيها تنظيم ندوة لمصلحة الضرائب المصرية ، مطالباً بعقد سلسلة من الندوات مع المصلحة لإلقاء الضوء على أهم المستجدات الضريبية والرد على استفسارات رواد النادى الأهلى بشأن الموضوعات الضريبية المختلفة .









وفي سياق متصل قال سامي العوضي رئيس الإدارة المركزية للبحوث الضريبية إنه في إطار حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على تخفيف الأعباء عن كاهل الممولين ،وتقديم تيسيرات لهم ، ودعم النشاط الاقتصادي تم إصدار القانون رقم ( 173 ) لسنة 2020 بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية ، مضيفًا أن المرحلة الثانية من القانون قد بدأت في 16/10/2020 ، وتنتهي في 14/12/2020 ويتم خلالها (التجاوز) بنسبة 70% من مقابل التأخير إذا تم سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة خلال تلك الفترة .









ودعا العوضي الممولين والمسجلين إلى سرعة سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة للاستفادة من مزايا القانون رقم ( 173 ) لسنة 2020 ، موضحًا أن نماذج طلبات الاستفادة من قانون التجاوز متوفرة في جميع المأموريات على مستوى الجمهورية ، موضحًا أن هذا القانون ينص أيضًا على مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية فى المرحلة الإدارية حتى نهاية ديسمبر المقبل، على النحو الذى يساعد فى سرعة استقرار المراكز القانونية للممولين والمكلفين، مشيرًا إلى أن اللجان المختصة تبحث خلال هذه المدة التظلمات والنزاعات الضريبية أمام المحاكم، أو لجان الطعن الضريبي بالمصلحة ، لافتًا إلى أن لجان إنهاء المنازعات، بالإضافة إلى المأموريات تتلقى طلبات الممولين وفقًا للنطاق الجغرافي المقرر حتى نهاية ديسمبر المقبل.









و أكد محمد عبد الصمد الورداني القائم بأعمال رئيس قطاع التدريب الضريبى (دخل) أنه تنفيذّا لتوجيهات كل من وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب بنشر الوعى الضريبى على نطاق واسع، وكذلك تقديم التيسيرات للممولين وخاصة بعد صدور قرار وزير المالية رقم ٢٩٦ لسنة ٢٠٢٠ والخاص بأن يقدم الشخص الطبيعي إقرار ٢٠٢٠ إلكترونيًا ،وإلغاء الإقرار الورقي تم الإعلان على الموقع الإلكتروني للمصلحة ،وكذلك على الصفحة الرسمية على الفيسبوك بأن قطاع التدريب بمصلحة الضرائب ينظم ندوات مجانية لشرح منظومة الاقرار الضريبى المميكن، لافتاً إلى أنه خلال يومين من الإعلان عن تنظيم المصلحة لهذه الندوات تم تلقى ٧٠٠ طلب للاشتراك فيها، مضيفًا أن هذه الندوات عامه لجميع المهتمين بالشأن الضريبي من ممولين، ومحاسبين.









وقام ثروت عبد الباقي وكيل وزارة بقطاع المعلومات بشرح كيفية تقديم إقرارات الأشخاص الطبيعيين إلكترونيًا 101 و103 و105 ، كما استعرض محسن الجيار مدير إدارة مساعدة المسجلين بالمصلحة منظومة الفاتورة الإلكترونية وأهميتها وكيفية الاشتراك فيها .



