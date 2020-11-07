موعد مباراة ليفربول أمام مانشستر سيتي القادمة بالدوري الإنجليزي

السبت 07/نوفمبر/2020 - 02:32 م
بوابة الفجر
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يستعد ليفربول لمواجهة مانشستر سيتي ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج فى لقاء قوي بين الفريقين فى مباراة ستقام على ملعب الاتحاد معقل السيتيزين.


وتقام مباراة مانشستر سيتي وليفربول فى تمام السادسة ونصف مساء الأحد بتوقيت القاهرة والسابعة ونصف مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس 1.


تشكيل ليفربول المتوقع:-

حراسة المرمى: أليسون بيكر
خط الدفاع: أرنولد، ويليامز، جوميز، روبرتسون
خط الوسط: جونس، هندرسون، فاينالدوم
خط الهجوم: محمد صلاح، ديوجو جوتا، ساديو ماني.
ويذكر أن ليفربول فى المركز الثانى برصيد 16 نقطة بينما مانشستر سيتي فى المركز العاشر برصيد 11 نقطة.

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