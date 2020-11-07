بنى عبيد يواصل تدعيماته ويضم مدافع أبوقير للأسمدة

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أنهى مسئولي نادى بنى عبيد برئاسة هرماس رضوان إجراءات التعاقد مع مدافع أبوقير للأسمدة محمد أمين والذي يعد صفقة مميزة وإضافة للفريق الأول والذي يساعد للمشاركة بدورى القسم الثانى بموسمه المقبل.



هذا وقد وقع اللاعب على عقوده بمقر النادي بمحافظة الدقهلية وسبق له تمثيل أندية الإسماعيلي ، القناة ، المريخ ، صيد المحلة ، كوكاكولا ، أبوقير للأسمدة قبل أن يستقر به الحال ببنى عبيد.



الجدير بالذكر أن بنى عبيد قد صعد الموسم الماضي لدورى القسم الثانى بعدما إنتزع صدارة المجموعة العاشرة بالقسم الثالث بقيادة فنية ل " عادل صديق " .