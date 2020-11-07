بريطانيا تحظر السفر من الدنمارك بسبب سلالة جديدة من "كورونا"

حظرت المملكة المتحدة الدخول لجميع المسافرين من الدنمارك اعتبارًا من، اليوم السبت، بعد تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا في مزارع المنك الدنماركية، حسبما أعلن وزير النقل البريطاني، جرانت شابس.





وغرد "شابس" على "تويتر"، قائلًا: "تعلن وزارة الداخلية البريطانية أيضًا أنه اعتبارًا من الساعة 0400، اليوم السبت 7 نوفمبر، لن يُسمح للزوار الذين يصلون إلى المملكة المتحدة من الدنمارك بالدخول إلى المملكة المتحدة"، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك".





وأضاف: "وهذا يعني أن جميع المسافرين غير البريطانيين أو المقيمين الذين كانوا في الدنمارك أو عبروا خلالها في آخر 14 يومًا سيتم رفض دخولهم من قبل قوات الحدود عند الوصول".





في وقت سابق من الأسبوع، قررت الدنمارك إعدام جميع حيوانات المنك بعد العثور على سلالة متحولة من فيروس كورونا الجديد في هذه الحيوانات.





تتسبب السلالة الجديدة، التي يمكن أن تنتقل إلى البشر، في ضعف إنتاج الأجسام المضادة التي من المحتمل أن تقوض الجهود العالمية لتطوير لقاح.





وأفادت التقارير، أن حوالي 214 شخصًا في شمال الدنمارك يحملون طفرة فيروس كورونا.





وفي الوقت نفسه، سيتعين على مواطني المملكة المتحدة والمقيمين فيها الحجر الصحي لمدة أسبوعين مع أفراد أسرهم عند العودة من الدنمارك.



